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Сегодня, 14:56

Федерация шахмат России организует фан-зоны для просмотра матча за шахматную корону между Непомнящим и Лижэнем

Алина Савинова
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Исполнительный директор ФШР Александр Ткачев сообщил, что федерация организует фан-зоны, чтобы болельщики могли посмотреть матч за шахматную корону между россиянином Яном Непомнящим и китайцем Дин Лижэнем.

«Во время матча будут организованы фан-зоны. В Москве они будут в Центральном доме шахматиста и в гостинице «Измайлово Альфа». Планируем, конечно же, организовать в Брянске, на родине Яна. Многие будут болеть за Яна, надеюсь, их энергия тоже поможет ему выиграть», — приводит ТАСС слова Ткачева.

Матч за звание чемпиона мира по шахматам между Непомнящим и Лижэнем пройдет в апреле в Казахстане.

Источник: https://tass.ru/sport/17212757
Александр Ткачев
Дин Лижэнь
Ян Непомнящий
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