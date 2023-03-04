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Сегодня, 15:12

Шахматистка Баделько рассказала, что будет рада выступать за сборную России

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Шахматистка Ольга Баделько будет рада выступать за сборную России, так как это одна из сильнейших команд мира с высокой конкуренцией.

«Я буду очень рада выступать за сборную России, это одна из сильнейших команд мира, в которую очень непросто попасть. В России большая конкуренция, и за место в сборной нужно бороться. Надеюсь, что все технические вопросы благополучно решатся, и я смогу выступать на соревнованиях в составе сборной. Переход в Азиатскую шахматную федерацию должен принести нам новые турниры, в том числе командные», — приводит слова Баделько ТАСС.

20-летняя Баделько является международным мастером и гроссмейстером.

Источник: https://tass.ru/sport/17196255
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