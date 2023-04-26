Дворкович связал поражение Непомнящего со стрессом

Президент ФИДЕ Аркадий Дворкович прокомментировал поражение россиянина Яна Непомнящего в 12-й партии матча с китайцем Дин Лижэнем за мировую шахматную корону.

«Поражение Яна — это был стресс. Это волнение не перебороть, оно всегда есть. Всегда есть напряжение, всегда есть ответственность. Ян вышел на эту партию с пониманием, что матч может почти закончиться, если бы он выиграл. И ведь шанс на победу был. В этот момент напряжение стало настолько высоким, что появились неточности», — приводит Sport24 слова Дворковича.

После этой встречи счет в поединке стал равный — 6-6. Победу гарантируют 7,5 очка. Предпоследняя, 13-я партия матча, состоится в четверг, 27 апреля.