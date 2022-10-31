Дворкович отреагировал на информацию о нападении на Карпова

Президент Международная шахматная федерация Аркадий Дворкович в комментарии для «СЭ» высказался об информации о возможном нападении на Анатолия Карпова.

«Сомневаюсь в достоверности информации о нападении, но буду уточнять. Здоровья, безусловно, желаю!» — сказал Дворкович «СЭ».

31 октября председатель Общероссийского движения предпринимателей Андрей Ковалев написал в своем Telegram-канале о нападении на Карпова.

Почти сразу эту информацию опровергли в Федерации шахмат России.