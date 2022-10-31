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Сегодня, 16:15

В ФШР назвали фейком информацию о нападении на Анатолия Карпова

Тимур Ганеев
Корреспондент
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Анатолий Карпов.
Фото Global Look Press

Пиар-директор Федерации шахмат России (ФШР) Кирилл Зангалис прокомментировал информацию о том, что чемпион мира по шахматам попал в больницу в результате нападения.

Он заявил, что данное сообщение является фейком и не соответствует действительности.

31 октября председатель Общероссийского движения предпринимателей Андрей Ковалев написал в своем Telegram-канале о нападении на Карпова.

«Нападение на чемпиона мира по шахматам Анатолия Карпова на выходе из Госдумы. В тяжелом состоянии в больнице», — написал Ковалев.

Анатолий Карпов
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