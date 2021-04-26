Дворкович: «Непомнящий пока не готов вернуть шахматную корону в матче против Карлсена, но есть еще полгода»

Президент Международной федерации шахмат Аркадий Дворкович прокомментировал «СЭ» досрочную победу российского гроссмейстера Яна Непомнящего на турнире претендентов за тур до конца.

«Сыграть матч на первенстве мира по шахматам, собственно, этого права добился Ян Непомнящий, выиграв турнир претендентов в Екатеринбурге — это мечта каждого шахматиста, который посвятил свою жизнь шахматам, Ян в их числе. Это высочайшее достижение. Выиграть матч будет, конечно, еще более высоким достижением, но это уже следующий шаг. Сегодня это огромный шаг вперед, рубеж, пройденным Яном. Этого хотели многие другие, но он оказался в этот раз сильнее», — сказал Дворкович «СЭ».

Победа на турнире претендентов позволит Непомнящему встретиться с действующим чемпионом мира норвежцем Магнусом Карлсеном в матче за мировую шахматную корону. Аркадий Дворкович ответил на вопрос, готов ли Непомнящий вернуть ее в Россию.

«Думаю, еще не готов, но есть полгода на подготовку. Уверен, что за полгода любой шахматист такого уровня может подготовиться таким образом, чтобы на равных конкурировать в этой борьбе. Она будет тяжелой и непростой. Магнус Карлсен — опытнейший и самый успешный шахматист столетия. Все считают, что у него априори шансов больше. У него огромной опыт именно матчевой борьбы, несколько раз уже защищал свою шахматную корону. С шахматной точки зрения, и психологически, и физически Ян может подготовиться к матчу и побороться», — добавил Дворкович.

Матч за мировую шахматную корону с Магнусом Карлсеном состоится с 24 ноября по 16 декабря 2021 года в Дубае.

(Екатерина Звенигородская)