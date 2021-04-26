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Ян Непомнящий высказался о досрочной победе на турнире претендентов

21:01
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Российский гроссмейстер Ян Непомнящий прокомментировал свою досрочную победу на турнире претендентов, который проходит в Екатеринбурге.

«Я не могу выделить какую-то определенную партию как решающую, очень важно было выиграть партии и против Кирилла [Алексеенко], и против Ван Хао. И на самом деле я комментировал два предыдущих турнира претендентов и понял, что нельзя никогда терять голову и желательно не проигрывать партии. Можно сделать какие-то скучные ничьи, но никогда нельзя проигрывать.

Конечно, напряжение было очень сильным, я и не мог спать первые три партии вообще, и поэтому я пошел на быструю ничью против Аниша [Гири]. И перед партией против Кирилла я наконец-то смог выспаться, но это не значит, что напряжение спало. Было очень тяжело расслабиться", — цитирует Непомнящего ТАСС.

Благодаря этой победе россиянин встретится с действующим чемпионом мира норвежцем Магнусом Карлсеном в матче за мировую шахматную корону, который состоится с 24 ноября по 16 декабря 2021 года в Дубае.

Дополнительная информация:

https://tass.ru/sport/11248809

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