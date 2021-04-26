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«Теперь твоя очередь!» Карякин поздравил Непомнящего с победой на турнире претендентов

19:26
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Российский гроссмейстер Сергей Карякин поздравил Яна Непомнящего с победой на турнире претендентов, который проходит в Екатеринбурге.

«Поздравляю Непомнящего с победой на турнире претендентов! Очень впечатляющая игра и результат. Теперь твоя очередь!» — написал Карякин в Twitter.

Победа на турнире претендентов позволит Непомнящему встретиться с действующим чемпионом мира норвежцем Магнусом Карлсеном в матче за мировую шахматную корону, который состоится с 24 ноября по 16 декабря 2021 года в Дубае.

Дополнительная информация:

https://twitter.com/SergeyKaryakin/status/1386700279945605127

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