«Теперь твоя очередь!» Карякин поздравил Непомнящего с победой на турнире претендентов

Российский гроссмейстер Сергей Карякин поздравил Яна Непомнящего с победой на турнире претендентов, который проходит в Екатеринбурге.

«Поздравляю Непомнящего с победой на турнире претендентов! Очень впечатляющая игра и результат. Теперь твоя очередь!» — написал Карякин в Twitter.

Congratulations to @lachesisq for winning candidates tournament! Very impressive play and result!

Now it is your turn??? — Sergey Karjakin (@SergeyKaryakin) April 26, 2021

Победа на турнире претендентов позволит Непомнящему встретиться с действующим чемпионом мира норвежцем Магнусом Карлсеном в матче за мировую шахматную корону, который состоится с 24 ноября по 16 декабря 2021 года в Дубае.