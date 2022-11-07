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Сегодня, 09:35

Чемпионат мира по рапиду и блицу в 2022 году пройдет в Алматы

Анна Горшкова
Корреспондент
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Международная шахматная федерация (ФИДЕ) сообщила даты и место проведения чемпионат мира по рапиду и блицу.

Турнир пройдет с 25 декабря по 30 декабря в Алматы, Казахстан.

Напомним, что в 2021 году чемпионат мира по рапиду и блицу должен был пройти в Нур-Султане (Казахстан), но был перенес в Варшаву (Польша).

Победителем чемпионата мира по быстрым шахматам в 2021 году стал узбекский гроссмейстер Нодирбек Абдусатторов. Французский шахматист Максим Вашье-Лаграв выиграл чемпионат мира по блицу.

В женском турнире россиянка Александра Костенюк стала чемпионкой мира по рапиду, а казахстанская шахматистка Бибисара Асаубаева выиграла соревнования по блицу.

Источник: https://twitter.com/FIDE_chess/status/1589498763965784064?s=20&t=BwbK3hr74_03Y0wMSR8yqw
ФИДЕ
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