В Федерации шахмат России рассказали о состоянии Анатолия Карпова

Член наблюдательного совета Федерации шахмат России Альберт Степанян в разговоре с «СЭ» рассказал о состоянии 12-го чемпиона мира по шахматам Анатолия Карпова.

«Пока информации новой нет. Показатели в норме, Анатолий пришел в сознание, все хорошо, идем на поправку. Вряд ли его выпишут сегодня, будем смотреть», — сказал Степанян «СЭ».

В понедельник, 31 октября, стало известно, что Карпов получил черепно-мозговую травму в результате падения.

В среду, 2 ноября, супруга Карпова Наталья Буланова рассказала, что основной проблемой в состоянии депутата врачи считают пневмонию.

71-летний Карпов является двукратным чемпионом мира в составе сборной СССР, шестикратным победителем Всемирных шахматных олимпиад в составе советской команды, трехкратным чемпионом СССР.