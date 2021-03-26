«Блондинки» снова сыграют против «Брюнеток»

11-й по счету матч «Блондинки» против «Брюнеток» пройдет 3 апреля с 16.00 до 18.30 в Центральном доме шахматиста имени Ботвинника. Матч проводится по схевенингенской системе в восемь туров. Каждая команда состоит из восьми приглашенных участниц. Организаторами соревнований являются Федерация шахмат России, компания ChessEvents. Партнеры мероприятия: Chessmasterpro.com, Post Meridiem, Chess ID, Федерация шахмат Москвы.

В праздничном поединке сыграют известные и титулованные шахматистки. За команду «Блондинки» выступят: Ольга Гиря, Валентина Гунина, Ольга Баделько, Елена Томилова, Александра Мальцевская, Екатерина Ковалевская, Алина Бивол, Мария Фоминых. Команду «Брюнетки» представят: 12-я чемпионка мира Александра Костенюк, Полина Шувалова, Баира Кованова, Дарья Чарочкина, Дарья Войт, Эльмира Мирзоева, Марина Гусева, Анастасия Парамзина. Матч проводится с контролем времени 3 минуты каждой участнице на партию с добавлением 2 секунд за каждый сделанный ход.

(Этери Кублашвили)