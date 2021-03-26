Стартует Всероссийская олимпиада среди школьников

Федерация шахмат России и благотворительный фонд Елены и Геннадия Тимченко объявили о проведении Всероссийской олимпиады по шахматам среди обучающихся общеобразовательных организаций в рамках совместного проекта «Шахматы в школах». Соревнование проводится на портале www.Шахматнаяпланета.рф в три этапа.

На первом этапе (школьный, очный формат) с 29 марта по 5 апреля состоятся турниры внутри общеобразовательных организаций. На втором этапе (региональный, онлайн) с 12 по 16 апреля запланированы соревнования между командами, составленными из числа победителей первого этапа. На третьем этапе (всероссийский, онлайн) 20 апреля пройдут поединки между командами — победителями второго этапа.

Принять участие в турнире могут школьники 2006-2012 годов рождения. Состав команды: не менее пяти и не более десяти человек плюс один руководитель — педагог общеобразовательной организации, которую представляет команда. Школьный этап проводится в личном зачете, и по его итогам формируется команда из лучших спортсменов. Победители и призеры Олимпиады получат дипломы и ценные подарки.

(Этери Кублашвили)