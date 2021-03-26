Призеры онлайн-олимпиады получили награды

В рамках торжественного открытия чемпионата России по шахматам среди мужчин и женщин (спорт слепых) в Костроме состоялось награждение участников команды первой сборной России — серебряных призеров онлайн-олимпиады ФИДЕ для людей с ограниченными возможностями здоровья. За команду играли Алексей Смирнов (Пермский край), Станислав Бабарыкин (Московская область), Евгений Суслов (Ивановская область), капитан Дмитрий Андреев (Костромская область).

Вручал награды заместитель исполнительного директора Федерации шахмат России Александр Ткачев. В мероприятии приняли участие сенатор Российской Федерации Сергей Калашник, председатель Костромской областной думы Алексей Анохин, президент Федерации шахмат Костромской области Леонид Лустгартен и руководитель костромского регионального отделения Паралимпийского комитета России Павел Зайфиди.

Днем ранее в Центральном доме шахматиста в Москве исполнительный директор Федерации шахмат России Марк Глуховский вручил дипломы и медали старшему тренеру сборной России по шахматам среди лиц с нарушением опорно-двигательного аппарата Светлане Герасимовой. Она передаст награды участникам серебряной команды Андрею Ободчуку, Марине Кайданович и Денису Палину. Подготовка российских команд осуществлялась при поддержке ТОО «Казросгаз».

(Этери Кублашвили)