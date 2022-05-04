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Сегодня, 23:23

Старейшего гроссмейстера мира Авербаха наградили орденом Почета. В феврале ему исполнилось 100 лет

Старейший гроссмейстер мира Авербах получил орден Почета
Читать «СЭ» в
Юрий Авербах.
Фото Федор Успенский, «СЭ»

Президент России Владимир Путин подписал указ о награждении шахматиста Юрия Авербаха орденом Почета, сообщается на официальном портале правовой информации.

На сайте отмечается, что шахматист получил орден «за большой вклад в развитие и популяризацию российского и международного шахматного движения и многолетнюю добросовестную работу».

Авербах, которому в феврале исполнилось 100 лет, является старейшим гроссмейстером в мире. Это звание он получил в 1952 году.

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