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29 января, 21:09

Аниш Гири стал победителем шахматного супертурнира в Вейк-ан-Зее

Иван Шитик
Корреспондент
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Представитель Нидерландов Аниш Гири одержал победу в заключительном, 13-м, туре и занял первое место на международном шахматном турнире Tata Steel Masters в Вейк-ан-Зее (Нидерланды).

В последнем туре Аниш Гири белыми взял верх над венгром Рихардом Раппортом.

Лидировавший большую часть турнира Нодирбек Абдусатторов из Узбекистана белыми потерпел неожиданное поражение от голландца Йордена ван Фореста и опустился на второе место.

Гири набрал по итогам турнира 8,5 очка, победитель прошлогоднего турнира Магнус Карлсен и Абдусатторов — по 8 очков.

Аниш Гири
Магнус Карлсен
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