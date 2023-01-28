Грищук лидирует после первого дня соревнований по блицу на турнире «Шахматные звезды»

Россиянин Александр Грищук занимает первое место после девяти туров в соревнованиях по блицу на турнире «Шахматные звезды».

Грищук набрал 7 очков. Вторым идет россиянин Владислав Артемьев (6,5), тройку лидеров замыкает азербайджанец Теймур Раджабов (6).

В понедельник, 30 января, пройдут заключительные девять туров соревнований по блицу.

В турнире «Шахматные звезды» 2023 года принимают участие 10 спортсменов из России, Испании, Азербайджана, Казахстана и Индии. Соревнования проходят в Москве.