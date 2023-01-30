Карякин считает, что китаец Дин Лижэнь демонстрирует посредственную игру перед матчем с Непомнящим

Российский гроссмейстер Сергей Карякин считает, что китаец Дин Лижэнь показывает посредственную игру перед матчем за мировую шахматную корону против россиянина Яна Непомнящего.

«Могу сказать, что сейчас завершился турнир в Вей-ан-Зее, Дин Лижень там выступил крайне посредственно. Он проиграл там три партии, и вообще, его игра не впечатляет. С одной стороны, это хороший знак для Яна, но с другой — это не должно сбивать Яна, потому что время есть, и китаец может восстановиться к матчу за мировую шахматную корону. Тем не менее если Дин Лижэнь за два месяца не найдет свою игру, то, конечно, Ян будет фаворитом», — приводит ТАСС слова Карякина.

На турнире в Вейк-ан-Зее китайский шахматист занял 11-е место из 14.

Матч между Непомнящим и Дин Лижэнем за мировую шахматную корону пройдет с 7 по 30 апреля в Казахстане. Призовой фонд матча составит 2 миллиона евро, 60 процентов из которых достанутся победителю, а 40 процентов уйдут претенденту.