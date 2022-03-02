Бокс тоже оставили без флага и гимна России. Как воспринимать решение боксерских организаций

Обозреватель «СЭ» разбирается в том, какие у нашего бокса шансы сохранить пояса и людей.

На прошлой неделе, когда все началось, и европейские страны начали массово закрывать воздушное пространство, промоутеры представлялись мне людьми, которые сидят над картами и пунктиром рисуют маршруты самолетов — где им лететь можно, а где нельзя. Как будто детская забава, но только повод не детский. Большинство из них, правда, с кем я успел поговорить, мало думали о проблемах для бизнеса и новых сложностях с организацией боев. Мир, в конце концов, не вокруг бокса и ММА вращается.

Но уже в тот момент все четыре главных боксерских организации довольно быстро договорились о базовых вещах — чего не случалось в прошлые годы, наверное, никогда. Они все вместе отказались санкционировать, признавать и разыгрывать пояса в боях на территории РФ. А в последнем своем меморандуме WBA еще и добавила туда Белоруссию. Если абстрагироваться от причин и происходящего вообще, документ забавный.

Чемпионские пояса замораживать не будут. Статус чемпиона боксеры сохраняют, а затем специальный комитет будет решать. Это было самым интересным пунктом, особенно в свете предстоящего боя Бивол — Альварес, который сейчас меняет прописку, из США перемещается куда-то в ОАЭ. Там всем рады. Но это Канело, звезда первой величины, никто и не подумал бы срывать ЕГО поединок. Да, Бивол останется без гимна и без флага, но все же выйдет на бой и, надеюсь, в WBA не придумают новый пункт, чтобы заморозить гонорар до нормализации ситуации. Это очень маловероятная история, но в боксерских организациях все в порядке с коррупцией и жадностью, так что возможно даже это.

С этим боем разобрались, а вот с потенциальным объединительным боем Бетербиев — Смит, конечно, сложнее. Этот поединок не слишком нужен в Азии или в арабских странах. Ему место — в Канаде или в Нью-Йорке, но Боб Арум сейчас вряд ли рискнет, делая поединок «под русского», пусть он и живет в Монреале. По-хорошему, следовало бы сделать еще один бой дома, в России, но как мы помним — с этого момента WBA вместе с прочими организациями считает, что на территории РФ не может быть чемпионских боев, нет боксеров в рейтинге, нет судей, ну и, конечно, промоутеров.

И грозить им судом совершенно бессмысленно, точно как и требовать, чтобы все выполняли обещанное. Случилось то, что называется форс-мажор. Обстоятельства непреодолимой силы. То есть то, что освобождает от исполнения обязательств и от ответственности. Пандемия — форс-мажор. Военные действия — форс-мажор. Техногенные катастрофы. Даже массовые забастовки считаются.

И, разумеется, все боксерские организации оставляют за собой возможность определить, когда конфликт считается завершенным, и можно вернуться к прежней системе взаимоотношений — деньги в обмен на санкции и пояса. Удивительно, кстати, как по-разному воспринимается слово в зависимости от контекста. Санкции в отношениях между государствами — это способ наказать. Санкции в боксе — это разрешения. По факту — это просто даже письмо с подтверждением полномочий промоутера и участников боя. И — да, это стоит денег.

Ну и в меморандуме есть пункт о том, что все менеджеры, промоутеры и тренеры должны бороться за мир и искать способы его добиться. Я думаю, все в итоге за мир, но никакой тренер и менеджер — или даже промоутер — не ускорит разрешение конфликта.

И насчет боя Волков — Аспиналл на UFC в Лондоне у меня тоже сомнения — это ближайшее событие для зрителей и с большим количеством русских в карде. Даже если все вдруг прекратится через пару дней — и логистически будет найден маршрут в Великобританию, и не возникнет никаких препятствий со стороны местных властей — вы правда думаете, что это сейчас хорошая идея, ехать и драться там, перед местной публикой?

Судиться с WBA и прочими, кстати, можно, если удастся добиться признания факта дискриминации по паспорту. Но это не приблизит титульные бои, не вернет боксеров в рейтинги и не сделает Россию более привлекательной как место для организации больших шоу.

Но давайте поменьше нытья и побольше стремления к цели. Шаг за шагом возвращаться в прежнюю систему координат. При помощи денег, возможно, юристов, судов, ну и чтобы все менеджеры, боксеры и промоутеры вписались за былой порядок. Не забывайте, бокс служит для развлечения. Профессиональный бокс — это не спорт, и никогда им не был. И сейчас в очередной раз он начнет меняться, подстраиваясь под вкусы публики и обстоятельства.

Если помните, раньше порно было с сюжетом, снималось режиссерами с именем и в богатых декорациях (ладно, просто в декорациях). Сейчас оно несколько иное, как говорят. Но суть осталась прежней. Так же и с боями. Вы свыкнетесь.