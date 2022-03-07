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Майк Тайсон укротил свое эго. Теперь он даже не убивает насекомых, если они больно жалят его

Майк Тайсон не убивает насекомых и не трогает укусивших его пчел
Никита Горшенин
Корреспондент
Майк Тайсон.
Фото Getty Images
Обойдет муравья и благословит укусившую пчелу.

Молодой Майк Тайсон был одним из самых агрессивных человеческих созданий в истории спорта. Обещал съесть детей Леннокса Льюиса, откусывал ухо Холифилда, грозился журналистам, что изнасилует их.

Со временем бывший чемпион мира прошел через тотальное смягчение в силу возраста, испытаний и — по его собственному признанию — в силу употребления различных психоактивных и психотропных веществ. К 50 годам он превратился в задумчивого философа-полувегетарианца, который любит пускаться в пространные монологи о смысле жизни и божественном замысле.

Кас Д'Амато и&nbsp;Майк Тайсон.У юного Майка Тайсона была гигантская видеотека боев. Он поглощал их тысячами, залипал даже на боксе 1890-х

В последние годы Тайсон подобрел настолько, что теперь он не сможет даже убить насекомое, если оно ужалит его. На недавнем выпуске Youtube-канала Full Send Podcast у него с ведущими состоялся высокий разговор на эту тему.

Майк Тайсон: «Это [психоактивные и психотропные вещества] укрощает твое эго. Когда твое эго подавлено... Черт возьми, ты начинаешь бояться жука».

Ведущий: «Ты теперь боишься жуков?»

Майк Тайсон: «Нет. Я просто больше не убиваю жуков. Если ползет жук или муравей, я не наступлю на него. Господь любит и их тоже. Нужно беречь всех».

Майк Тайсон. «Я делал с ней жесткие вещи». У Майка Тайсона в тюрьме был секс с психологом. Она помогла ему скостить срок

Ведущий: «А если насекомое, пчела там, сильно ужалит тебя и разозлит?»

Майк Тайсон: «Если ты позволяешь пчелам разозлить тебя, значит, ты потерял над собой контроль. Возможно, укус пчелы станет самой большой радостью в твоей жизни».

Ведущий: «Но они же больно жалят».

Майк Тайсон: «Любовь причиняет боль. Все причиняет. Ты хочешь покинуть эту планету, не испытав боли? Дергаться, кипишиться: «Ай, больно!» — ты что, тряпка, что ли? Ты должен упаcть на колени и благословить гребаную пчелу».

Упоминание психоделиков в данном тексте играет исключительно информационную роль. «СЭ» напоминает об их разрушительном вреде и негативном влиянии на организм человека, а также решительно осуждает употребление любых наркотических веществ.

Бокс
Леннокс Льюис
Майк Тайсон
Эвандер Холифилд
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