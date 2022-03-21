«Аллилуйя! Я переродился!» Как Формана победили жара, обезвоживание и Джимми Янг

17 марта 1977-го в Пуэрто-Рико состоялся бой Формана с Янгом. Бой, после которого прежнего Большого Джорджа не стало.

В 19 лет Джордж Форман выиграл Олимпиаду, избив в финале опытного Йонаса Чепулиса. Большинство современных тяжеловесов с тем Форманом тоже долго не продержались бы — его физическая мощь компенсировала все недостатки в технике. Был ли он правда таким злым и жестоким, как его рисовала пресса? Едва ли. Форман был неглуп, сам пришел в бокс, сам оставил свои уличные дела, и я не исключаю, что вся его злость была наигранной. Он был неразговорчив, грозно смотрел, тяжело бил — все было в рамках образа. Не страшила национального масштаба, как Сонни Листон, а скорее киношный злодей, который помогает раскрыться главному герою.

При наличии такого промоутера, как Дон Кинг, в образе оставаться еще проще. Перед боем с Али в Заире он появился перед местными с овчаркой, которая ассоциировалась с бельгийским правлением в Конго. Вряд ли это вышло случайно. В этом театрализованном шоу Форман был злодеем, и так это и должно было оставаться.

Вот только Джордж был не просто горой мышц с убийственным ударом. Он был расчетливым боксером, который, например, НЕ ХОТЕЛ быть ближе к Джо Фрейзеру, чем казалось бы безопасным. Форман делал шаг в сторону, чтобы не попасть под удар Фрейзера по корпусу. Пытался сбивать дыхание Фрейзеру, бил под сердце и делал шаг назад — и вцепился в Джо мертвой хваткой, когда почувствовал свой момент. Об этом необходимо помнить. Он не просто большой и страшный боец с нечеловеческим ударом.

Ну а Джимми Янг в период с 1974 по 1977 год встретился с Эрни Шейверсом, Роном Лайлом (дважды), Джорджем Форманом, Мохаммедом Али и Кеном Нортоном. Причем первые три указанных бойца обладали сумасшедшим ударом, были опасными и жесткими в любой момент боя. А другие два просто били всех или почти всех. У Нортона возникли некоторые проблемы с этим Форманом, факт.

У Большого Джорджа в тот же период были Фрейзер, Нортон, Али, Лайл — и Джимми Янг. И еще шоу-выступление в Монреале с пятью соперниками за один вечер. После второго боя с Фрейзером в 1976-м казалось, что Форман восстановился после Заира и избиения от рук Али, и Джимми Янг не выглядел кем-то опасным. Причина — его бой с Мохаммедом Али, который многие называют худшим из всех поединков Величайшего. Он тогда набрал вес, в очередной раз поверил в свою исключительность, к поединку не готовился, ну и за Янгом не успевал. Опаздывал с джебом, правым через руку, финтами, защитными движениями. По правде говоря, мне вообще кажется, что судьи отдавали раунды чемпиону только по одной причине. Уж очень отвратительно выглядел стиль ведения боя Джимми Янга. Даже нокдаун выглядел странно и комично — Янг пропустил, начал уклоняться, застрял между канатов, а Мохаммед пытался в него попасть, правда, не слишком получалось. Он делал это и в предыдущих раундах, но здесь ему решили открыть счет. Но вообще как минимум шесть раз он уходил от боя, просовывая голову под канаты. И вся эта радость продлилась отведенные 15 раундов.

Ларри Холмс сказал по этому поводу примерно так: «Никто не выглядел хорошо в бою с Джимми Янгом. Никто».

Как Джимми Янг дрался с Форманом? Ну, чуть по-другому. Али просто не бил его, пока не чувствовал угрозу. Форман первым же своим джебом установил другие правила. Соответственно, и тактика у Янга была иной. Острые атаки быстрыми сериями, затем он подныривал под ответные удары Джорджа, а затем убирался подальше. Форман к этому так привык, что когда в конце второго раунда Янг показал, что пойдет в клинч, а затем зарядил мощным правым, вид у Большого Джорджа был слегка ошеломленный, как если бы медведя, устроившего рыбалку у ручья, начал свирепо атаковать лосось.

Он толкал этого лосося, вязал его, бил локтями, лупил по почкам, зажимал руку в клинче — чуть не сломал. В третьем раунде с него сняли очко за «необязательную грубость». Отдельные удары Формана доходили до цели, но оказалось, что он не собирается решать все в силовом ключе — или предупреждение от рефери так повлияло...

В седьмом раунде большой медведь снова пошел крушить. «Я не знаю, как я дожил до конца раунда. Джордж не знает об этом, но я стоял уже в отключке. Он мог меня толкнуть мизинцем, и этого бы хватило», — вспоминал Янг.

До 10-го раунда Джордж скорее боксировал, чем дрался. Пытался поймать, раскрыть, обмануть, но эффект был так себе. И к чемпионским раундам он решил перейти к старому доброму навалу, прямолинейно, жестко, неразборчиво — но выглядел крайне медленно. Предсказуемо. И Джимми начал его бить. Дезориентированный Форман пропускал, полетел на пол, ему отсчитали нокдаун. На повторе хорошо видно, как Джордж начал движение вперед с головы, Янг остановил его фактически левой ладонью — открытой перчаткой, и затем хорошенько долбанул с правой руки.

«Раунд года» — так решили в журнале «Ринг» в 1977-м. И «Бой года». Возможно, не так уж хорош был бой, как-то, что произошло затем с Большим Джорджем в раздевалке. Из-за жары и обезвоживания он потерял сознание и начал видеть галлюцинации. Словно он умер, и чья-то огромная рука его несет куда-то. Затем — что его голова и руки в крови, и Форман начал кричать что-то про Иисуса, который в нем воплотился. Потом уже в душе он кричал «Аллилуйя! Я чист! Я переродился!»

Тренер Гил Кланси не очень верил в то, что он стал свидетелем перерождения и придерживался версии с последствиями обезвоживания. Но боксер решил, что это знак — и решил уйти из бокса. Это тот самый человек, который заявил однажды, что другой тренер отравил его перед боем с Али. Но это был другой Джордж, еще до этого уникального религиозного опыта. Вернется он через 10 лет, уже как боксирующий проповедник, чтобы собрать деньги для молодежного культурного центра, но застрял в боксе еще на 10 лет. В конце концов, деньги были слишком хороши.

Карьера Джимми Янга завершилась в 1988-м. Ему было 39 лет, финансовые проблемы, наркотическая зависимость, все симптомы тяжелой травмы мозга. Умер он в 56 лет от сердечного приступа.

В 1999-м Форман мог провести бой с другой престарелой легендой, Ларри Холмсом, но промоутеры не смогли вовремя обеспечить финансирование, и Джордж отказался от боя, оставив себе аванс в 1 миллион долларов — так уж был составлен договор. Долгий путь от уличной шпаны в Хьюстоне привел его сюда. Пожалуй, он действительно тогда переродился.