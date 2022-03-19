«Было очень тяжело, но я выиграл. 4-2 по раундам». Харитонов и Хрюнов не согласны с критикой в адрес судей

Интервью после боя с Маликом Скоттом.

Сергей Харитонов, Россия, 41 год. Супертяжелый вес (в боксе).

Статистика в ММА: 34 победы, 9 поражений. Статистика в проф. боксе: 3 победы, 0 поражений.

Малик Скотт, США, 41 год. Супертяжелый вес.

Статистика в проф. боксе: 38 побед, 4 поражения, 1 ничья.

18 марта в Белоруссии прошел очередной турнир «Бойцовского клуба РЕН ТВ». В главном поединке вечера боксировали боец ММА Сергей Харитонов и Малик Скотт, бывший претендент на титул чемпиона мира в супертяжелом весе по версии WBC. Скотт не выходил в ринг больше пяти лет, но выглядел сильно — все же спаррингует с Деонтеем Уайлдером и даже тренирует его.

Харитонов победил раздельным решением судей. Многие болельщики остались недовольны: считают, что Скотт выиграл. После боя на вопросы ответили Харитонов и промоутер турнира Владимир Хрюнов.

Харитонов: «Он такие джебы закидывал, такие боковухи залеплял...»

— С виду получил супернапряженным, супертяжелым...

— Очень тяжелым, очень. С моего предыдущего поединка прошло полтора месяца. Я в интервью говорил, что принял вызов... Просто принял, и все. Я планировал провести бой в апреле, хотел отдохнуть, а потом мне резко предложили... По большому счету, я готовился к этому бою меньше месяца. В предыдущем бою (с Тайроном Спонгом, 28 января в Eagle FC. — Прим. «СЭ») я весил 120 килограммов, а сегодня — 133. Сами понимаете, что такое набрать 13 килограммов и выйти. Было очень тяжело. Но я понимал, что так и будет, даже не рассчитывал, что закончу бой в первом или втором раунде. Когда я в форме, то понимаю, что я в форме. Тем не менее я прошел всю дистанцию. Победил раздельным решением. Он такие джебы закидывал, такие боковухи залеплял... Красавец! Удивил.

— Момент с нокдауном после удара в печень. Насколько все был критично?

— Удар был... Я даже не понял. Он мне будто в локоть попал, и меня как током шибанула. Отдача. Запускаешь камешек — и «лягушка» побежала. Вот такая отдача была. Оп! И болтануло печень. Остановился. Думаю, будь я готов физически на 100 процентов, такого нокдауна точно бы не было. Когда не в 100-процентной форме выходишь — ничего хорошего. Никому не советую. Но мы рисковые парни — и решились.

— Вы тоже оформили нокдаун. А как он получился?

— Апперкотиком. Апперкотиком попал, зацепил. У меня такой удар... Много не надо в тяжелом весе: тук, чуть-чуть поддеть — и все.

— Вы на третий раунд заряженный вышли. Это было связано с тем, что пропустили удар в корпус, и таким образом не хотели дать ему возможность попасть туда еще раз?

— Чтобы не шибанул еще разок. Надо восстановиться. Или отступать, или немножко придавить. Придавить — это, конечно, по-ММАшному немножко, а не по-боксерски. Но тяжело было чисто по-боксерски драться. Руки сейчас опускаются. Устал я. Сильно устал.

— Что думали перед объявлением победителя?

— Я когда услышал, что раздельное решение, запереживал. Понимал, что судьи считают джебы, а джебы у Скотта были хорошие. Боковые удары были жесткие. Плюхи залетали. Мы были вместе на сборе Александра Поветкина (перед боем Поветкина с Владимиром Кличко, который состоялся 6 октября 2013 года. — Прим. «СЭ»). Он тогда, конечно, спарринговал в основном с Саней. Но я видел, как он работал. Тогда он был просто ураган. Сейчас стал помедленнее.

— Много комментариев в духе «это судейское решение — позор». Они обоснованы?

— Я считаю, что выиграл бой. Очень тяжело выиграл — пропускал. Но все равно работал первым номером, поддавливал. По раундам, наверное, 4-2. Второй раунд — 10-8 в его пользу за счет нокдаун. Третий раунд — 10-8 в мою. Первый раунд был пристрелочный, его можно было и туда, и туда отдать. Хотя я считаю, что первый раунд я забрал. Первый раунд — мой, второй — его, третий — мой, четвертый, пятый... Их помню смутно — какой-то он забрал, какой-то я. В шестом раунде я забрал концовку. Так что 4-2. Даже если бы счет по раундам был 3-3, то последний забрал я.

— Что вам сказали в углу перед шестым раундом?

— Сказали: «Все, Серега, иди первым номером. Нельзя отступать». Петр Романкевич, боец Хардкора, мне сильно подсказывал. На меня, конечно, очень повлияла атмосфера, которая здесь была. На самом деле — на морально-волевых. К любому поединку нужно готовиться с полным сбором. К этому бою у меня полного сбора не было. Но вышел и победил на морально-волевых.

— Теперь вас, наверное, ждут переговоры с Анатолием Сульяновым (глава Hardcore FC, намерен организовать бой между Харитоновым и Александром Емельяненко).

— Посмотрим, я не знаю. Посмотрим, время покажет. Все может быть. Я всегда говорю, что все может быть. Но все вопросы задавайте Владимиру Хрюнову (в этот момент Хрюнов подошел к Харитонову. — Прим. «СЭ»).

Хрюнов: «Бой Харитонова и Емельяненко невозможен»

— Владимир, что думаете насчет боя Харитонов — Емельяненко?

— Эти имена не нужно рядом упоминать. Это спортсмены разных уровней. Это давно забытой прошлой. Сергей — мотиватор. У него был месяц на подготовку. А знаете, сколько он думал над предложением? 30 секунд. Спасибо Малику Скотту за то, что он приехал. Вы не представляете, чего это стоило — привезти его сюда. Была большая драма. Я чуть не поседел за время этого боя.

И почему вы все время называете фамилию Емельяненко? Я знаю Федора Емельяненко. Он действующий боец. Александр Емельяненко — это человек, с которым все время случаются какие-то истории.

— Но фанатам единоборств этот бой интересен.

— Это бойцы разных уровней. Тот человек интересен какому-то количеству людей. А этот человек (показывает на Харитонова) сейчас одержал реальную победу. И я считаю, что на этом уровне Александр Емельяненко не сможет выступить. Если вы мне докажете обратное, то я готов заплатить одинаковые гонорары Емельяненко и Харитонову — и он [Емельяненко] не выступит на турнире «Бойцовского клуба». Мы пробовали вести с ним переговоры, но те данные, которые у нас есть о состоянии Александра... Не представляю, что бы было, если бы он встретился с Маликом Скоттом. При этом я его очень уважаю. Александр действительно звезда поп-ММА, он действительно тот человек, который скажет «Доброе утро» — и это услышит почти вся страна. Желаю ему успехов, удачи, но считаю, что такой бой [с Харитоновым] невозможен.

Готовился бой Харитонова с Бермейном Стиверном. Это боксер Дона Кинга. У меня даже афиша есть. Но наступили обстоятельства, и Дон Кинг сказал: «Мне позвонил Дональд Трамп и сказал не делать этот бой». А вот Малик Скотт приехал. Это чудо в сегодняшних условиях. Он приехал, и мы посмотрели бой высочайшего уровня. Это [организовать бой] было невероятно тяжело — но получилось.

— Людям не понравилась ваша реакция после того, как Сергей выиграл бой. Вы же промоутер (Хрюнов радостно прыгал после того, как Харитонова объявили победителем).

— Послушайте, я же человек. У меня, как и у Сергея, много детей. И я тоже переживаю за своего. Я имею право на такие эмоции. Конечно, я промоутер. У меня было ощущение, что, может быть, Скотт выиграл. Сегодня здесь был великий вечер. Я считаю, что этот бой — лучший в истории «Бойцовского клуба РЕН ТВ».

— После ваших турниров болельщики часто возмущаются судейством. Вам не надоело?

— Вы не правы, если говорите по поводу этого боя...

— И по поводу этого тоже. Мы посмотрели комментарии — и там народ возмущается.

— Я считаю, что решение по этому бою справедливое. Судейство было объективным. И не было такого, чтобы судьи все раунды отдали Сергею.

— Есть такой термин — домашнее судейство.

— Я не сказал бы, что сегодня было домашнее судейство. И Гукасян выиграл раздельным решением, и Харитонов. Домашнее судейство было в бою Марко Хука и Дениса Лебедева (18 декабря 2010 года, Хук победил раздельным решением судей. — Прим. «СЭ»). Когда при мне меняли все записки. Это домашнее судейство. А здесь мы стараемся обеспечить честность, насколько можем. Тут и есть честность.