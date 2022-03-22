«Натуральный Рой» и натуральная дисквалификация. Первое поражение Роя Джонса: как это было

25 лет назад — в ночь на 22 марта 1997 года — Рой Джонс потерял чемпионский пояс. Одни считают это несправедливостью, другие — закономерным исходом.

Никакого боя Роя Джонса с Монтеллом Гриффином бы не случилось, если бы не Джеймс Тони. Все началось с боя Тони против Роя, где сенсационно для многих Джеймс выглядел вялым, медленным и не смог в общем-то ничего сделать. Вся жесткость и мощь Тони потерялась в пространстве между канатами. Это было в суперсреднем весе. Дальше Тони пошел в полутяжелый вес, где уже Гриффин в двух боях спорными решениями, но победил. Начавшиеся было разговоры о реванше Роя и Джеймса тут же угасли. Соперником стал Монтелл Гриффин.

Ничего экстраординарного собой Гриффин не представлял, как и большинство соперников Роя в то время. Но он имел некоторый олимпийский опыт и кучу побед без поражений в профи, поэтому Рой не исполнял рэп во время выхода к рингу и не играл в баскетбол за день до поединка. Рой был фаворитом, из соображений 17 к 1, затем коэффициенты опустились до 6 к 1, но Гриффин еще не проигрывал, был контрпанчером с жестким ударом, а команда HBO особенно упирала на то, что он настоящий, природный полутяж, тогда как Джонс пришел в этот вес после титулов в среднем и суперсреднем весе. «Натуральный средневес», они говорили.

Бой Роя Джонса и Монтелла Гриффина. Фото Getty Images

Не припомню, чтобы они так давили на тот факт, что Майк Маккаллум был «натуральным полусредневесом», когда Рой отбирал у него пояс WBC в полутяжах. Джонсу-младшему все давалось легко в то время, он был звездой на пике, и потому по законам жанра положено было хвалить соперника за то, что он без поражений, он давно выступает в этом весе, и как-то им не бросалось в глаза то, что Рой был и выше на 10 см, и руки у него были длиннее.

Отец Гриффина был тренером, который скончался, когда Монтеллу было 12 лет, прямо во время работы в углу. Сейчас ему было 26 лет, и он твердо верил в то, что имеет хорошие шансы:

«После того, как я его побью, вряд ли они поставят меня наверх в рейтинге pound-4-pound, но в любом случае, эта победа будет что-то значить».

Рой же говорил о том, что это тот самый бой, где будет «видна разница между мальчиком и мужчиной».

Поединок в казино «Тадж Махал» в Атлантик-Сити был первой защитой пояса WBC для чемпиона. В рингсайде сидел Виджилл Хилл, следующий возможный соперник — так что казалось, будто все уже предопределено.

План Роя был прост в описании, но сложен в исполнении. Так как Гриффин был хорошим контрпанчером, Джонс собирался обозначать атаку, давать сопернику возможность для контратаки, а затем отвечать СВОЕЙ контратакой. Проблема заключалась в том, что Монтелл знал стиль Роя, достаточно его изучил, и ему хватило первого раунда, чтобы к нему приспособиться. Когда во втором раунде он прижал чемпиона к канатам и взял паузу, Джонс осознал, что не успевает уже в тот момент, когда хук влетел ему в голову. Джеб Роя тоже не очень работал, Монтелл двигался, то есть не был неподвижной мишенью, хорошо чувствовал дистанцию и лишнего не пропускал. К 6 раунду он осмелел настолько, что затащил чемпиона в обмен ударами, дважды попал левым хуком, и Рой аккуратно взялся за канат, чтобы удержать равновесие — или даже скорее «проверить заземление».

Напрыгивал на Гриффина с быстрыми сериями, но тот вполне успешно отгонял его от себя. В инсайде Монтелл вообще чувствовал себя как дома, то есть излишне свободно. У команды HBO счет после шестого раунда был равным, у официальных судей впереди был претендент. И тут Рой начал менять тактику. Попробовал снова левый хук с наскока. Проверил корпус. СНОВА попытался перехватить серию Гриффина в инсайде — с тем же успехом. Но затем после удара налетел на соперника, заставил потерять баланс и всадил хук, добившись нокдауна. Впрочем, претендент не был потрясен. Но сам факт того, что Рой меняется — его немного дезориентировал.

В восьмом раунде Гриффин снова поддавливал, загонял чемпиона к канатам, бил сериями, вновь отбросил Роя на канаты парочкой жестких попаданий... Ну а дальше, в девятом, случилось примерно то же, что и в бою Петра Яна с Алджамейном Стерлингом. Чемпион усыпил бдительность претендента монотонностью, затем добавил в скорости и плотности атак, и мозги Монтелла Гриффина в его черепной коробке начали болтаться как баскетбольный мяч. За 46 секунд до конца раунда он встал на колено, чтобы привести голову в порядок, взять паузу.

Бой Роя Джонса и Монтелла Гриффина. Фото Getty Images

Рой не особенно задумываясь всадил еще два удара — и Гриффин воткнулся головой в настил. Рефери Тони Перес, до этого особо себя в бою не проявлявший, сработал четко. Начал отсчитывать нокдаун Монтеллу — на тот случай, если тот сможет продолжить, а когда тот не смог — объявил чемпиону дисквалификацию. Возможно, он опоздал с тем, чтобы встать между боксерами, когда Монтелл встал на колено, но оба до последней секунды находились в движении, он двигался вслед за ними и находился чуть сзади. Но он увидел, что Гриффин сел на колено, и Рой Джонс не мог этого не видеть. Но чемпион решил, что ситуацию нужно дожимать до конца, сработал его инстинкт убийцы, хотя это и было лишним.

Через много лет, когда мы с Джонсом встретимся в России, он не очень охотно обсуждал этот эпизод. «Ну ты же видел, что было в реванше!» — говорил он. В ринге тогда Рой был куда многословнее... Упирал на то, что соперник весь бой уходил вниз от ударов, и непонятно было, стоит ли он на колене. И рефери не вмешался. И — «нет, я не был расстроен из-за того, что бой не получался, я его нокаутировал по-честному!».

У судей на момент остановки было разногласие, у двоих лидировал Рой, а на третьей карточке — Гриффин, это несмотря на нокдаун в седьмом раунде. Ларри Хаззард, глава Атлетической комиссии, жестко встал на защиту рефери и его решения, и максимум, что смог получить Рой — это реванш. Монтелл мог выбрать объединение поясов с Вирджилом Хиллом, но выбрал деньги. Он мог сохранить в углу тренера Эдди Фатча, но выбрал деньги.

В реванше Монтелл был уже другим. Но и Рой был не тот, маниакально сосредоточенный на челюсти соперника, он знал уже, что вырубит этого «природного полутяжа», потому что уже один раз сделал это. Но то, что левый хук не работал в первом бою, но вдруг начал наносить урон во втором — для меня одна из загадок. А может, Гриффин просто не восстановился после того нокаута — до реванша прошло всего пять месяцев.

Монтелл Гриффин больше не приблизился к чемпионству. Его размазали Дариуш Михалчевски и Антонио Тарвер. Рой проведет в полутяжелом весе еще с десяток боев, но все они будут выглядеть так себе — одни как цирковое шоу, где соперников кладут на пол ударом из-за спины, другие как снотворное, в третьих Роя ловили на стероидах, но все равно отпустили — соперник тоже попадался на допинге. Но никто не давал ему такого боя, как Монтелл Гриффин. До Антонио Тарвера, конечно. С Михалчевски он не встретился, пошел за поясом в супертяжелом весе, а дальше все пошло наперекосяк.

Но это противостояние с Гриффином осталось одним из ключевых в его карьере, и его выиграл тот, кто был не мальчиком, а мужчиной. Более крепким, матерым и жестким. Умеющим побеждать по правилам и без. Как и сказал, в общем, Рой до этого боя. Кажется, кое-что он тогда заранее понимал.