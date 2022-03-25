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25 марта, 15:00

Эмиль Гриффит: история боксера, который знал кое-что о небинарности и убил за это человека

60 лет назад состоялся один из самых жестоких боксерских поединков всех времен
Андрей Баздрев
Обозреватель
Читать «СЭ» в
Бенни Парет и Эмиль Гриффит.
Эмиль Гриффит.
Фото Getty Images
Эмиль Гриффит.
Фото Getty Images
Жена и сын Бенни Парета.
Фото Getty Images
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60 лет назад состоялся один из самых жестоких боксерских поединков всех времен — где треш-ток, оскорбления и удары привели одного из участников к смерти.

Эмиль Альфонс Гриффит родился где-то на Виргинских островах в 1938 году. Один из лучших полусредневесов в истории, он провел достаточно времени в тюрьме для малолетних преступников. Мать перевезла его в Нью-Йорк, там его выгнали из школы за плохую успеваемость, а когда он работал грузчиком в Швейном квартале, Эмилю встретились ирландский тренер Гил Кланси и еврей Хоуи Альберт, который станет его менеджером.

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Они умудрялись держать его подальше от гангстеров Фрэнки Карбо и Блинки Палермо, которые контролировали большую часть бокса, но, наверное, им просто не было дела до Гриффита — по другой причине. Его видели в гей-барах Нью-Йорка, плюс он одевался чуть вычурно, и он был модельером — шил женские шляпки. Не случайно его занесло в Швейный квартал... Что касается бокса — пожалуй, он просто был атлетически одаренным в детстве и мог стать кем угодно. Плавать, играть в бейсбол, теннис, петь или танцевать. Не он выбрал бокс, бокс сам его выбрал.

Эмиль Гриффит. Фото Getty Images
Эмиль Гриффит.
Фото Getty Images

Бенни Парет не владел грамотой. Ни на английском, ни на испанском. С Кубы он приехал в США за пару лет до того, как власть взял Фидель Кастро, и попал в руки Мануэлю Альфаро, который владел ночным клубом и делал ему бои. Денег Бенни зарабатывал не очень много, хотел скопить на мясницкую лавку, но для этого ему нужно было провести еще несколько боев. Гриффит с каждого поединка откладывал деньги и перевозил своих братьев и сестер в Нью-Йорк, и в конце концов купил им всем большой дом в пригороде. Кажется, у него все было получше с командой и людьми, которым он мог доверять.

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Им обоим было по 24-25 лет, казалось, что оба в расцвете сил, — и они уже дрались друг с другом, так что выводы должны были сделать. Гриффит выиграл нокаутом первый бой, проиграл с разногласием судей второй. Казалось, шансы должны быть равны. Но вот только у Эмиля была серия побед, а Парета менеджер скормил Джину Фуллмеру, который на нем живого места не оставил. Через четыре месяца, 24 марта 1962-го, он вышел на третий бой со страшным человеком, которого еще и умудрился разозлить по-настоящему.

Желание наказать соперника иногда приводит к слишком тяжелым последствиям на ринге. Бенни Парет заявил Гриффиту, что собирается разобраться «и с ним, и с его мужем». Наверное, хотел вывести из себя, но немного не рассчитал эффект от своих действий. Гриффит тогда был в отношениях, которые скрывал, как и все личное, завелся. Бенни потрогал его за задницу, и слово maricon прозвучало прилюдно.

Эмиль Гриффит. Фото Getty Images
Эмиль Гриффит.
Фото Getty Images

Эмиль перестал быть контрпанчером, в ринге он пошел в рубку. Пытался перебить и сломать оппонента. В шестом раунде ему почти это удалось. Парета спас гонг.

«Когда будешь в инсайде, продолжай бить, пока он тебя держит, иначе рефери вас разведет! До этого момента — продолжай бить», — говорил в углу тренер.

Парет выдержал все худшие удары на ногах, но в итоге был загнан в угол. После двух подряд жесточайших попаданий справа он уже был в отключке на ногах, но как-то стоял. Гриффит продолжал бить. Рефери Руби Гольштейн дал нанести по Малышу Бенни 29 безответных ударов. «Звук был, словно это тыква лопается от удара битой», — писал Норман Мейлер.

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Менеджер Мэнни Альфаро говорил, что кричал, чтобы рефери остановил бой, но тот не слышал. Правда, сидевшие рядом ним в рингсайде слышали, как в момент нокаута Альфаро сказал: «Ну вот, теперь мне нужен новый парнишка».

Парет впал в кому и через 10 дней скончался. Эмиль поехал в больницу к умирающему сопернику, прождал там несколько часов, затем бежал по улицам, пока ему выкрикивали проклятия прохожие. Говорят, все 40 с лишним лет после боя его мучили кошмары.

Было расследование, но в действиях Гриффита не нашли ничего, за что его следовало бы осудить, — кроме того, что он слишком близко принял все к сердцу. Возможно, это было лишь печальным стечением обстоятельств и Бенни получил тяжелые повреждения еще раньше, но это уже не имело значения.

Руби Гольштейн уверял, что и теперь не остановил бы поединок раньше. Еще один раз он судил какой-то бой — но после покончил с этим окончательно. А бокс убрали на какое-то время с общедоступного канала ABC. Чемпион стал изгоем, люди кричали на него, плевались в него, когда видели на улице, присылали письма с угрозами.

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«Когда мы были в отелях и всякий раз, когда кто-то стучал в дверь, я прятался в другой комнате, настолько я был напуган. После этого я уже никогда не был прежним бойцом. Впоследствии я делал лишь столько, сколько было нужно для победы. Я бы даже ушел из бокса, но просто не знал, чем зарабатывать на жизнь», — говорил он в интервью.

Потом Эмиль Гриффит оправился, по крайней мере настолько, чтобы через пару лет снова стать чемпионом, победить Дика Тайгера и Нино Бенвенутти. Монстры среднего веса Хосе Наполес и Карлос Монсон уже были ему не по зубам. На роль иконы гей-движения он не подходил, так как отказывался обсуждать свою личную жизнь. Он заговорил об этом открыто только в старости, в 2008-м.

«Я не знаю, что я такое. И мужчины, и женщины мне нравятся одинаково сильно, но если нужно выбрать... наверное, женщины», — было в его интервью Sports Illustrated.

Жена и сын Бенни Парета. Фото Getty Images
Жена и сын Бенни Парета.
Фото Getty Images

Вдова Бенни Парета Люси так и не вышла замуж. В момент смерти мужа она была беременна. Сын, Бенни-младший, затем встретился с Гриффитом и простил его.

В 1992-м он вышел из гей-бара и на него напали — пятеро с битами и цепями. 54-летний Эмиль отбивался, но проиграл, затем сам доехал домой с переломанными ребрами и челюстью, откуда его доставили в больницу. Дальше все его болезни только прогрессировали, в том числе слабоумие. Умер он в 2013-м.

Удивительно даже, что Эмиля Гриффита не достают из шкафа каждый раз, когда требуется предъявить цисгендерному большинству что-то небинарное. Наверное, дело в том, что все затмила его жестокость в тот конкретный день в 1962-м.

Бенни Парет еще лежал в углу ринга и умирал, а Гриффита уже просили разобрать эпизод с использованием видеоповторов — новая тогда технология.

«Прекрасная работа камеры, не правда ли?!» — «Потрясающе!» — обсуждали люди за кадром.

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