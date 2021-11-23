«Судный день» Тревора Бербика. Тайсон, Али, Холмс, тюрьма и обрезок трубы

35 лет назад состоялся бой Майка Тайсона с Тревором Бербиком. Тайсон в 22 года стал самым молодым чемпионом мира тяжелом весе — рекорд, который держится до сих пор. Но значительной частью этой истории был его соперник.

Вряд ли вы будете смотреть для развлечения бои Тревора Бербика. Али? Да, конечно. Тайсона? Однозначно. Роя Джонса, Мэйвезера, Пакьяо? Да, возможно даже Рэя Робинсона. Бербик считался человеком, которому повезло держать в руках чемпионский титул — и не повезло встретиться в ринге с Тайсоном. Это не совсем так, ему конкретно не повезло в жизни сразу много раз.

On this day in #boxing history (1986), @MikeTyson destroyed Trevor Berbick In less than couple of rounds to become the youngest heavyweight champion in #boxeo history.

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Mr @kronkaaart with the top art piece. ?? pic.twitter.com/egYW6k2eub — Paolo Vega (@paolovega) November 22, 2021

Конец его истории — трагичен. Он был забит до смерти трубой и ломом в 2006-м. Это сделал его племянник, после ссоры из-за земельного участка, права на который они не поделили — труп боксера нашли во внутреннем дворе церкви Порт-Энтони с четырьмя глубокими рублеными ранами головы.

Я не уверен, что он был хорошим человеком, но персонажем он был ярким и выпуклым. Просто отматываем время назад, за 6 лет до трагедии, год 2000-й, Тревор все еще боксирует, даже выигрывает. Но атлетическая комиссия видит в томограмме какое-то образование в его голове, и карьере приходит конец. Он жил во Флориде с женой и четырьмя детьми, первая его жена с тремя детьми — осталась в Канаде. Бербик чудной, в чем-то даже похож на Тайсона, творит непотребства, но не в том масштабе. К примеру, Майк, по мнению суда, отправившего его в тюрьму, изнасиловал участницу конкурса красоты. Тревор Бербик изнасиловал няню своих детей. И отсидел только 15 месяцев. В 90-х его высылали то из США, то из Канады. Последняя его депортация пришлась на 2002 год, и он вернулся на Ямайку.

В США он пытался тренировать боксеров, но у меня большие сомнения в том, что он способен был научить чему-то кроме самых простых вещей — для этого же нужно выключить голоса в своей голове. Голоса ему сильно мешали.

К примеру, в Японии в 1991-м. Организация UWFi проводила шоу «Боксер против Рестлера». Бербика хорошо знали везде в мире — после боев с Али и Тайсоном. Должно быть, и деньги были хорошие. Было ли это срежиссированным матчем или настоящим — непонятно. Японские промоушены чередовали поединки и правила так, что никогда нельзя было понять. Бербик почему-то решил, что удары ногами ниже пояса должны быть запрещены, и японцы просто поменяли правила в последний момент. Но один из тренеров, работавших там, утверждает, что «ничего там не меняли, просто Бербик никого не слушал».

Нобухико Такада избивал его ногами по ногам, и руками по лицу, пока Тревор не сбежал с ринга. Такаду все носили на руках, затем он пришел в PRIDE, где боролся с Хойсом и Хиксоном Грейси, Игорем Вовчанчиным, Мирко «Крокопом», потом стал одним из сотрудников промоушена, а сейчас работает с бывшим руководством PRIDE в промоушене RIZIN.

В этом же году была эпичная драка с Ларри Холмсом. Бой, настоящий, чемпионский, 15 раундов, был между ними за 10 лет до этого. Холмс был чемпионом, без поражений, ставки против Бербика были 50 к 1, Ларри выиграл, хоть и не без труда. Непонятно, почему кому-то могло прийти в голову спросить его о реванше для Бербика. Холмс говорил о Треворе так, как говорил обо всех, включая Тайсона — свысока, уничижительно, и в ответ Бербик дал интервью, где изложил историю о том, что соперник отправил к нему в номер перед тем боем то ли свою подружку, то ли проститутку, ну и довольно грубо прошелся по самому Холмсу. Итог — Ларри нашел его и в бешенстве начал лупить руками и ногами. Пока Тревор рассказывал, что происходит, прессе и прибывшим полицейским, Ларри Холмс забрался на крышу машины, разбежался и прыгнул сверху на старого соперника. В общем, что в ринге, что на улице Ларри был круче.

После такого насыщенного 1991-го Тревор не боксировал три года. В том числе из-за той истории с изнасилованием. Ларри Холмс дрался до 2002 года. Чем-то они с Бербиком тоже были похожи. Обоих не любили. Оба были последними соперниками Мохаммеда Али, уже старого и разбитого болезнью, за это Холмса долго ненавидели, а Бербика так и не простили. Хорошо, что не обвинили в смерти Джо Луиса, «Коричневого бомбардировщика», он как раз скончался от сердечного приступа в 1981-м, через день после боя Холмс — Бербик, который он посмотрел вживую.

Титул чемпиона мира в руках этого плохого парня с Ямайки — еще одно доказательство могущества Дона Кинга. Дон взял Бербика на контракт в 1984-м и всего через 3 боя вывел на Пинклона Томаса, владевшего поясом WBC. Конечно, Тревор не был плохим боксером — из 10 чемпионов мира, с которыми он дрался, Тревор победил пятерых. В течение нескольких лет он встретился с Холмсом, Али и Тайсоном...

Когда Тревор Бербик смотрел в глаза Холмсу и отправлял на пенсию Али, Кас Д?Амато уже начал создавать машину для убийств, которую еще никто не называл «Железный Майк» или даже «Малыш Динамит». В 1986-м Тайсон выносил всех без исключения (ладно, двое из 27 его соперников в профбоксе ушли на ногах, 25 — проиграли нокаутом), и ставили все на него, 6 к 1. Бербик сменил тренера Эдди Фатча на Анджело Данди — странный поворот, да, но, возможно, это нужно было Дону Кингу, чтобы привлечь больше внимания к бою и к Бербику. В его углу бывшего тренера Джо Фрейзера сменил бывший тренер Мохаммеда Али. И ставки, кстати, стали 3 к 1.

Данди не просто не помог Бербику. Он стал частью того хаоса в углу и суеты, где роняли предметы, искали лед, кричали — и не могли ничего подсказать чемпиону, что ему делать с Тайсоном. В углу у претендента же Кевин Руни (Кас Д?Амато до этого боя не дожил) советовал быть поспокойнее и начинать с корпуса. Майк, потрясающе послушный, так и сделал. Но это вы, впрочем, все не раз видели.

Мозг и часть нервной системы Бербика словно разлетелись на атомы после финального левого хука, и он пытался собрать их в своей голове в подобие структуры, пока тело карабкалось наверх и снова падало.

«Да я пытался убить его в ринге за то, что он сделал с Али», — продолжает иногда рассказывать Тайсон. Холмс придерживается мнения, что человек Бербик был нехороший и заслужил все, что с ним произошло. Али винил в своем поражении возраст и не особенно говорил про Тревора.

По-хорошему, в ринг с Тайсоном нужно было вытащить всех, кто был занят организацией того боя Али — Бербик на Багамах. Кто потерял ключ от стадиона (замок сменили, ключ потом нашли), боксерские перчатки (Джек Корнелиус, промоутер и бывший преступник, отлупивший потом Дона Кинга), кто забыл гонг (вместо него был колокольчик, как носит крупный рогатый скот), ну и всех врачей, которые дали разрешение Али на этот бой.

Чертова куча людей, да. Тайсон того периода не был человеком — он бы вбил всех в настил ринга, по очереди. Но там был один только Бербик. И ему досталось за всех. «Судный день» состоялся. Большинство людей судят о стиле и способностях Тревора Бербика по этому единственному бою. А зря.

Против Холмса он опускал руки, разговаривал, пытался прессинговать, много работал передней рукой... просто Ларри тогда во всем этом был лучше. 39-летнего Мохаммеда Али он измучил атаками по корпусу, темпом и длинными сериями ударов. Бастер Даглас был мощнее, лучше вышколен, но Бербик почему-то был с ним прямолинеен и отбивал все удары головой. В защите он обычно действовал паршиво, но когда Тревор бывал в настроении, то в атаке находил очень оригинальные решения. Он был из той породы боксеров, которые не показывают блестящую технику или скорость, но цепкие, крепкие и злые в ринге. С 11 боями в любителях он поехал на Олимпиаду в Монреаль, проиграл там финалисту. До этого доходил до полуфинала Панамериканских игр и уехал с бронзой.

61 бой в профессионалах. 24 года карьеры. 49 побед (33 нокаутом), 11 поражений, 1 ничья. Многочисленные нарушения закона, драки, тюремный срок, при этом он исполнял обязанности священника в Лас-Вегасе. Незадолго до убийства экс-чемпион мира, которому было 52 года, а по другим от 49 до 56 лет, учил детей боксу в клубе при церкви на Ямайке. Я не уверен, что он был хорошим человеком, но чемпионским титулом он владел не просто так. И вообще, вместе с другими такими же не совсем приспособленными к нормальной жизни людьми он делал бокс ярче и интереснее.