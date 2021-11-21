Хороший, плохой, злой. Как Кроуфорд заставил семью Портеров плакать и оправдываться

В Лас-Вегасе Теренс Кроуфорд защитил пояс чемпиона WBO в полусреднем весе, а Шон Портер чуть не проделал в ринге дыру. И ему посоветовали не платить отцу-тренеру.

Люди, которые давно в боксе, помнят, как Кенни Портер носил с собой пачку DVD-дисков и показывал всем: «Вы видели, как боксирует мой сын Шон? Могу дать вам запись его последнего боя. Он будет чемпионом мира!»

Да, он стал чемпионом мира. Потом потерял пояс. Затем выиграл другой и снова потерял. Портер выдавал огненные бои, рубился, падал в нокдауны, дрался грязно, если того требовала ситуация. Он закаленный, заматеревший боец. Однажды в любителях даже победил Александра Усика. Давно, да и не особенно важный турнир был, но все же. Матчевая встреча США — Украина в Нью-Йорке, и счет был довольно близкий. Оба тогда весили 75 кг. Шел 2006-й, через два года после этого Теренс Кроуфорд сядет играть в кости, потом повздорит с охраной клуба, а затем, уже сидя в машине, получит пулю в голову. Теренс с ранением доехал до больницы. Это был год его дебюта в профессионалах. Сейчас он действующий чемпион WBO в полусреднем весе, бывший абсолютный чемпион мира в первом полусреднем, владел титулом в легком весе. И он, возможно, сейчас лучший боксер мира pound-4-pound. То есть самый умелый и одаренный — и физически, и бойцовским интеллектом.

Но широкая публика в основном его не знает. Потому что сначала все внимание было на Мейвезера и Пакьяо, сейчас все удивляются мощи Сауля Альвареса. А у Теренса не было по-настоящему большого боя, о котором бы все говорили. Так что кому какое дело, насколько он хорош, пока Кроуфорд расправляется с хорошими крепкими боксерами — но не звездами. Пакьяо в итоге отправил на пенсию Йорденис Угас, Флойд сам ушел, Эрролл Спенс сначала нашел кучу дел поинтереснее, перевернулся в своем «феррари», а теперь снова не может договориться с Кроуфордом. В этой ситуации Шон Портер — это лучшее, что может дать полусредний дивизион.

Зрителям и сопернику Шон Портер дал трибьют Марвину Хэглеру на выходе. Халат с капюшоном, надписи «Великолепный» (Marvellous) и «Война». В бою он предложил рваный ритм, серийную работу и силовое давление. Это все то, что он умеет делать крайне хорошо.

Кроуфорд присматривался в первом раунде. Попробовал использовать длину рук и смещаться в стороны. Менял стойки, как обычно. Но это все не давало эффекта, потому что соперник его изучил — еще со времен совместных выступлений на любительских турнирах. Агрессия Портера была довольно эффективной, и когда в третьем раунде Кроуфорд начал улыбаться в клинче, стало ясно, что он раздражен. Высокие скорости, плотность действий — даже когда не летели в цель удары, были финты, движения, взаимная охота, и один ни в чем не хотел уступать другому. В наше время редко видишь бой, где размен удара на удар происходит уже во втором раунде. Где за каждое попадание соперник хочет взять реванш. Где напряжение не теряется ни на миг и потерять концентрацию на секунду — значит зажмурившись перебегать трассу «Формулы-1».

Теренс пытался замедлить соперника ударами по корпусу. Ловил его на входе в инсайд хуком с передней руки. Старался провалить — и в паре моментов Шон Портер влетал головой в канаты вместо соперника. От столкновений головами у обоих были рассечения. И с 6-го раунда Кроуфорд начал злиться. Он стал только вкладываться в удары, начал перехватывать активность в эпизодах, и даже выражение его лица становилось все более недобрым. И тут ему в углу сообщили, что вообще-то он проигрывает бой (кстати, это неправда, у всех судей впереди был чемпион).

И Теренс Кроуфорд, которого мама заставляла совсем маленьким еще драться с детьми постарше и даже вполне взрослыми ребятами, «чтобы стал мужчиной», взорвался. Он пытался и раньше в бою провернуть этот трюк — потянуть соперника на себя, отклониться и всадить апперкот в голову, но в десятом раунде совпало сразу несколько факторов. Портер устал и начал замедляться, Теренс прочувствовал дистанцию и приспособился к манере оппонента, плюс вслед за этим апперкотом он бросил несколько хуков, и завершающий тоже попал в верхнюю часть головы. Шон Портер в нокдауне — бил кулаком в настил ринга, выплескивая всю ярость. Он уже знал, что будет дальше — что он будет сопротивляться, конечно, но Кроуфорд его прикончит. Удары чемпиона не выглядели убийственно, как бомбы в исполнении Кости Цзю или пулеметные серии Пакьяо. Просто Теренс видел цель, чувствовал время как никто другой, минимально ускорялся и в завершающей фазе попадания последним движением ввинчивал кулак, передавая всю энергию в голову. Из второго нокдауна Шон тоже встал — но его отец уже махал белым полотенцем.

Интервью после боя было отдельным шоу. Кенни Портер заявил, что сын плохо был готов, поэтому было легко принять решение об остановке. Шон Портер в этот момент выглядел так, будто его нокаутировали, откачали, а затем переехали грузовиком. А Кроуфорду сказали, что в зале сидит другой чемпион в этом весе — Эрролл Спенс.

«Эй, правда? Он был в зале? Он и сейчас здесь? Он же никогда не ходит на мои бои». И конечно, идеально было бы сейчас вытащить Спенса в ринг и сделать стердаун, поставить их лицом к лицу и объявить следующий бой... Но Спенса к рингу не подпустили — он сидел далеко, представлял другую промоутерскую компанию, да и Кроуфорд больше радовался толпе зрителей, приехавших в Вегас из его родной Омахи. Его жена с сестрой весело плясали в ринге, улыбался довольный зрелищем Томми Хернс, а Спенс, покидая арену, оставил в твиттере заметку: «На месте Шона после такого интервью я бы отцу-тренеру не заплатил».

If I was Shawn I wouldn't pay my daddy lol — Errol Spence (@ErrolSpenceJr) November 21, 2021

Конечно, Теренс хочет и здесь взять все имеющиеся пояса. Ему нужен бой против Спенса. И, что немаловажно, у него закончился контракт с Бобом Арумом и его Top Rank. Значит, он может оказаться где угодно, в том числе и в команде у Эла Хэймона, если это приблизит его к большим боям. Или двинется в следующий вес. У меня вообще есть ощущение, что если Кроуфорду скажут — сегодня дерись со сворой бойцовых псов, завтра боксируй с динозаврами, а послезавтра на голых кулаках с Росомахой из «Людей Икс», он будет совсем не против, при условии, что будут деньги, уважение и чемпионские пояса. Он хотел бы быть сейчас главным бойцом современности, но когда за осень происходят события вроде Усик — Джошуа, Фьюри — Уайлдер III и Альварес — Плант, то Теренс даже не главный боксер этого года. Может, в 2022-м, после боя со Спенсом.