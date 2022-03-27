Счет никуда не годится. Цзю встал из нокдауна и победил Гуше

Сегодня утром Тим Цзю устранил большую часть претензий к себе, дебютировав с победы в США.

Не скажу, что вокруг первого боя Тима в США был какой-то особый ажиотаж. Интерес — да, но в целом мнение боксерской публики было такое — могут быть проблемы, но ничего экстремального, молодой Цзю со всем должен справиться. Террелл Гуше — уже ветеран, в прошлом неплохой любитель, но его размеры, скорость и манера ведения боя определили картину этого поединка заранее. Скажем, так — мне казалось, что Тим не может провалиться, только если это не будет плохая весогонка, акклиматизация и недооценка соперника. Потому что знакомые боксеры, тренировавшиеся в одном зале с Гуше, вспоминали, как он многих расстраивал, и даже «Бенавидес от него бледного ловил».

Собственно, это и произошло с Цзю в начале поединка. Начал он медленно, долго пристреливался джебом, причем у соперника это получалось лучше, Тим плохо подбирал дистанцию и в какой-то момент решил ударить справа после джеба — но крайне медленно, и получил удар справа навстречу и нокдаун. Если бы нокдаун был более тяжелым, а Гуше умел бы добивать — стоило бы даже волноваться. Но нет, и сам Цзю выглядел уверенно после этого момента, и через экран никакого беспокойства не передавалось.

Бой Тима Цзю и Террелла Гуше. Фото Getty Images

Знаете, в начале XX века детей в городах Америки, чтобы они дышали свежим воздухом, вывешивали в клетках за окном. Так вот, у многих может сложиться впечатление, что Костя Цзю вывесил вот так Тимофея и ушел заниматься своими делами. Но если участие отца в тренировочном процессе по понятным причинам невозможно, да и не выглядит сейчас необходимым, я уверен, что все, что нужно знать о боях на выезде в другой стране, Костя рассказал. И Тим был готов.

По крайней мере, к Терреллу Гуше, который не форсировал, планировал растягивать бой и снова ждать такого же шанса, как в первом раунде. Цзю попробовал разные вещи в начале боя. Подсаживался под джеб соперника, работал в контратаке, прессинговал — причем в какой-то момент делал это без ударов и просто нависал в ожидании ответа Гуше. У него было достаточно мощи, причем не столько в ударах, скорее общего физического здоровья, чтобы терпеть, пропуская, добавлять темп, перебивать оппонента, толкать и бороться с ним вблизи.

В середине четвертого раунда он вот так вот загнал-затолкал Террелла к канатам и там ударил длинным то ли джебом снизу, то ли апперкотом, попал по касательной, затем придавил предплечьем, чтобы тот сел на настил. Рефери решил нокдаун не считать. Развивать эпизод Тим тоже не торопился. Выбирал удары, чередовал апперкоты, хуки по корпусу и широкие размашистые правые.

Тим Цзю одерживает победу. Фото Getty Images

В следующем раунде Гуше был потрясен уже правой через руку, и несколько раз казалось, что он готов присесть на колено, но нет — переносил все на ногах. Меланхоличность Тима в развитии эпизода опять мне не очень понравилась, пару раз он застрял на средней дистанции без ударов и позволял сопернику отвечать, причем пропускал эти удары.

Но вместе с тем, как он реагировал на них (никак!), стало ясно, что он доведет бой до победы. Не выглядел слишком зрелым и слишком опасным — да. Возможно, это даже удобно — чтобы чемпионы соглашались на бой, не чувствуя себя очень уж некомфортно. Мне не очень понравилась стойка Тима — он слишком привык быть крупнее соперников, поэтому и от Гуше, и от оппонентов в предыдущих боях привык защищаться, чуть отклоняя корпус назад, сев на заднюю ногу. Отличный способ выхватить длинный правый от какого-нибудь Чарло. Плюс появится же соперник, который не даст себя затолкать и замучить давлением. А то, что Цзю иногда останавливается вблизи и просто выпрашивает апперкот или хук в голову, пусть остается на совести его команды.

Как и то, что счет у некоторых судей был слишком близким. 114-113 — это никуда не годится. 112-115 и 111-116 уже, конечно, лучше. Но тоже повод задуматься: стоит ли в таком простом бою рисковать и отдавать все в руки судей?

Они (я имею в виду и тренеров, и промоутера Мэтта Роуза) явно понимают, конечно, что дома ему делать больше нечего. Все большие бои сопряжены с большим риском, но теперь он и оплачивается лучше. А стадионы собирать в Австралии на боях местного значения может теперь и Никита Цзю, что недавно провел первый профессиональный бой. Вот бы еще появился кто-то из Цзю, чтобы драться в России...