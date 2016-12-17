09:56 17 декабря | БОКС — Профессиональный

WBC лишила бой Поветкина и Стиверна статуса титульного

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WBC сняла с боя между Александром Поветкиным и Бермейном Стиверном статус титульного. Причиной стала допинг-проба россиянина, показавшая положительный результат на запрещенный препарат остарин. WBC проведет тщательное расследование обстоятельств дела. Поветкин и Стиверн должны были драться за звание временного чемпиона WBC. 

Поединок, несмотря на пробу Поветкина, все же состоится 17 декабря в Екатеринбурге. Отметим, что в ноябре проба Стиверна также дала положительный результат на запрещенное вещество метилгексанамин. Однако канадец ограничился штрафом в 75 тысяч долларов, а потом объяснил, что препарат попал ему в организм вместе с энергетическим напитком.

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КОММЕНТАРИИ (7)
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ЖБАН С ПРИПАЯННОЙ БАШКОЙ.

Я не понимаю, почему когда я пишу, что ПОВЕТКИНА ПОДСТАВИЛИ - МОИ КОММЕНТЫ УДАЛЯЮТ ???

14:47 17 декабря

Leo Hawk

Syoma777, ты больной. Все пробирки "А" проверяют анонимно. Лаборанты просто не знают чью мочу они нюхают и поэтому не могли применить против Поветкина особые методы.

12:53 17 декабря

Syoma777

мне как то пофиг. отстраняйте всех нафик кто жрет. главное чтобы проверки были для всех одинаковые. а то наших новыми методами а остальных..... вот когда Саша пописял им? Что они там нюхали все это время ? а именно 17 го декабря у нас допинг ? ну так просто странно...

11:46 17 декабря

Syoma777

Nepobedimiy как могут палиться не наши, если проверяют по их словам новыми методами наших ?

11:44 17 декабря

Nepobedimiy

блин ну как после этого можно верить в чистоту нашего спорта !!! сейчас посыпяться комментарии , что не только наши жрут эту гадость , да жрут не только наши , но паляться в основном наши !!! Тем более зная какая сейчас ситуация , что за всеми спортсменами российскими во всех видах спорта следят как под микроскопом , ну как так можно тупо палиться !!? это уже даже ни в какие отмазки не лезет ..((( И мы хотим , что бы после всех этих скандалов нам верили , обидно , посадили страну на допинг , руки повырывать этим врачам и менеджерам , кто делает такое со спортсменами ...

10:42 17 декабря

DENGR

Полный писец

10:15 17 декабря

nefanat

писец

10:13 17 декабря

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