WBC лишила бой Поветкина и Стиверна статуса титульного

WBC сняла с боя между Александром Поветкиным и Бермейном Стиверном статус титульного. Причиной стала допинг-проба россиянина, показавшая положительный результат на запрещенный препарат остарин. WBC проведет тщательное расследование обстоятельств дела. Поветкин и Стиверн должны были драться за звание временного чемпиона WBC.
Поединок, несмотря на пробу Поветкина, все же состоится 17 декабря в Екатеринбурге. Отметим, что в ноябре проба Стиверна также дала положительный результат на запрещенное вещество метилгексанамин. Однако канадец ограничился штрафом в 75 тысяч долларов, а потом объяснил, что препарат попал ему в организм вместе с энергетическим напитком.
ЖБАН С ПРИПАЯННОЙ БАШКОЙ.
Я не понимаю, почему когда я пишу, что ПОВЕТКИНА ПОДСТАВИЛИ - МОИ КОММЕНТЫ УДАЛЯЮТ ???
14:47 17 декабря
Leo Hawk
Syoma777, ты больной. Все пробирки "А" проверяют анонимно. Лаборанты просто не знают чью мочу они нюхают и поэтому не могли применить против Поветкина особые методы.
12:53 17 декабря
Syoma777
мне как то пофиг. отстраняйте всех нафик кто жрет. главное чтобы проверки были для всех одинаковые. а то наших новыми методами а остальных..... вот когда Саша пописял им? Что они там нюхали все это время ? а именно 17 го декабря у нас допинг ? ну так просто странно...
11:46 17 декабря
Syoma777
Nepobedimiy как могут палиться не наши, если проверяют по их словам новыми методами наших ?
11:44 17 декабря
Nepobedimiy
блин ну как после этого можно верить в чистоту нашего спорта !!! сейчас посыпяться комментарии , что не только наши жрут эту гадость , да жрут не только наши , но паляться в основном наши !!! Тем более зная какая сейчас ситуация , что за всеми спортсменами российскими во всех видах спорта следят как под микроскопом , ну как так можно тупо палиться !!? это уже даже ни в какие отмазки не лезет ..((( И мы хотим , что бы после всех этих скандалов нам верили , обидно , посадили страну на допинг , руки повырывать этим врачам и менеджерам , кто делает такое со спортсменами ...
10:42 17 декабря
DENGR
Полный писец
10:15 17 декабря
nefanat
писец
10:13 17 декабря