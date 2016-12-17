Допинг-проба Поветкина дала положительный результат

Допинг-проба Александра Поветкина в преддверии боя с Бермейном Стиверном дала положительный результат, сообщил глава WBC Маурисио Сулейман в своем твиттере. По его словам, в пробе российского боксера, взятой VADA (Ассоциацией по добровольному допинг-тестированию) обнаружен препарат остарин.
Поединок Поветкина и Стиверна за звание временного чемпиона WBC запланирован на 17 декабря в Екатеринбурге. Теперь его проведение находится под вопросом.
Напомним, что в этом году уже был сорван один бой Поветкина. 21 мая он должен был встретиться с чемпионом WBC Деонтеем Уайлдером, но в его пробе был обнаружен мельдоний. Боксер был временно дисквалифицирован, но впоследствии оправдан, поскольку доказал, что принимал препарат до 1 января, когда тот был внесен в список запрещенных.
Отметим, что в ноябре проба Стиверна также дала положительный результат на запрещенное вещество метилгексанамин. Однако канадец ограничился штрафом в 75 тысяч долларов, а потом объяснил, что препарат попал ему в организм вместе с энергетическим напитком.
amilo
Вообще, если проба В подтвердит результат пробы А, то Поветкин просто редкостный дебил. Выбрал же время и место.
10:45
CanagliaVova
Гаттузо надо бы забанить пожизненно. За пропаганду гомосятины. То его мужики преследуют (Баунти), то он мужиков :-D
10:43
shpasic
озверин у него нашли.
10:42
amilo
Ну что, где там следственный комитет? УК еще никто не отменял.
10:42
Гаттузо зол!
танзанийский мутант альбинос невезелый, а ты когда-нибудь просыхаешь? Или сейчас на кокосе сидишь? Или на синтетике? А то смотрю в фармакологию и допинг углубился. Иди ширнись и блевать.....нечего тут кукарекать- петушок даблинский.
10:35
Весёлый©
Что еще за лай злого Тузика? У тебя там туалет на Мордор-арене снова затопило, пора на Очки! Как вылижешь, доложишь.
10:30
Аргус)
Ну почему тогда бой статуса не лишили, когда у этого канадского негра что то нашли, что за двойные стандарты?
10:30
spetrov
Отменили-таки.
10:29
Гаттузо зол!
а че тут ирландский пятух невезелый кукарекает? Пора в паб опивки собирать вечерние на опохмелку, а потом на лакросс и блевать.....
10:27
Весёлый©
Leo Hawk __ Вот еще, сами трудитесь и гуглите. Кроме того, коммент был про предполагаемую реакцию Родченкова, "будем внимательны" (с).
10:24
Enich
профессиональный спорт = допинг(Фарма):;;))
10:24
spetrov
.
10:23
spetrov
Буква Ё, можно подумать, от того, что сейчас в организме Поветкина выявлен запрещенный препарат, высказывания Кличко становятся умнее и понятливей. Мухи отдельно, котлеты отдельно.
10:23
rusfed 2.0
Adios Amigos R... Хорошо, что не пошел, а народ вовсю билетами тарился:)) 10:13 ______________________ А сам бой не отменяют, то есть деньги народу никто не вернет. Ну хоть освистают его от души ))
10:23
Гаттузо зол!
Бой все-таки будет, но уже без статуса титульный! Мда.
10:23
Гаттузо зол!
Adios Amigos R... ////Да повезло тебе в каком-то смысле. А мы тогда еще на Дедушку наезжали, который нашего псевдо десантника уделал!
10:19
Буква Ё
некоторые "патриотично" настроенные граждане смеются над тупостью Виталия Кличко. Но вот только Виталий Кличко два раза за полгода на допинге не попадался:) так что если уж кто и тупой, так это Поветкин:)
10:19
ДИНАМИК
говорила мама -- наркотики гадость! -- не послушал?
10:18
spetrov
Leo Hawk, нашел, кому предлагать цитировать полностью. :)
10:18
Leo Hawk
Весёлый©, ты уж цитируй полностью, родной, - "Впрочем, спустя несколько дней выяснилось, что ни одна из положительных проб не подтвердилась. "Получается, что проба велотрека, которая была за два дня перед этими всеми и где остарина было просто огромное количество, так загадила нам посуду", – написал Родченков."
10:16
xxx5
Сколько это будет продолжаться ??? Видимо правда, что большинство спортсменов у нас в стране жрет эту дрянь. Так все надоело !!!
10:16
spetrov
Не торопитесь с выводами, подобно нашим маленьким западным партнерам-троллям. Хотелось бы услышать объяснения самого Поветкина.
10:15
Adios Amigos R...
Но идиот, конечно, сказочный, вот индейцы, например, два раза на грабли не наступают:))
10:15
Adios Amigos R...
Хорошо, что не пошел, а народ вовсю билетами тарился:))
10:13
Felix BARSA
Не уверен в своих силах, не выходи на бой! Нечего жрать всякую дрянь и позорить Россию !!!
10:11
Felix BARSA
Не уверен в своих силах, не выходи на бой! Нечего жрать всякую дрянь и позорить Россию!!!
10:09
Гаттузо зол!
Вот ведь осел!!!!/////Хотя за тот же метилгексанамин Кулижникову впаяли два года ,а тут только штраф. На лицо двойные стандарты. Но Поветкина это не оправдывает. Уж лучше бы тогда тестостерон лопал ,чем этот остарин, который ,кстати, уровень тестостерона снижает, никакой пользы от него боксеру нет. Ну увеличит немного мышечную массу, а побочных эффектов больше. Одним словом горбатый осел!
10:08
yspesh4
Вот дебил
10:06
DR_DRIVE
Боссы из смешанных единоборств скинулись, чтобы похоронить профессиональный бокс, если этот бой не состоится, то будет пройдена точка невозврата для бокса, как популярного спорта и начнётся его угасание.
10:06
Весёлый©
Вот точная цитата из Марьянчик: "Вот, например, история с массовой поимкой на запрещенном остарине в 2015 году. Тогда, к удивлению Родченкова, этот препарат был найден в пробах сразу у 12 (!) спортсменов, в том числе и из фехтования. «Где они только его берут?!» — негодовал Григорий Михайлович в переписке. "
10:05