Допинг-проба Поветкина дала положительный результат

Допинг-проба Александра Поветкина в преддверии боя с Бермейном Стиверном дала положительный результат, сообщил глава WBC Маурисио Сулейман в своем твиттере. По его словам, в пробе российского боксера, взятой VADA (Ассоциацией по добровольному допинг-тестированию) обнаружен препарат остарин.

Поединок Поветкина и Стиверна за звание временного чемпиона WBC запланирован на 17 декабря в Екатеринбурге. Теперь его проведение находится под вопросом.

Напомним, что в этом году уже был сорван один бой Поветкина. 21 мая он должен был встретиться с чемпионом WBC Деонтеем Уайлдером, но в его пробе был обнаружен мельдоний. Боксер был временно дисквалифицирован, но впоследствии оправдан, поскольку доказал, что принимал препарат до 1 января, когда тот был внесен в список запрещенных.

Отметим, что в ноябре проба Стиверна также дала положительный результат на запрещенное вещество метилгексанамин. Однако канадец ограничился штрафом в 75 тысяч долларов, а потом объяснил, что препарат попал ему в организм вместе с энергетическим напитком.