11:36 17 декабря | БОКС — Профессиональный

Евгений Тищенко: "Когда у Стиверна нашли запрещенные препараты, Поветкин сказал, что все равно будет драться"

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Российский боксер первой тяжелой весовой категории Евгений Тищенко признался, что удивлен новостью о положительной допинг-пробе Александра Поветкина. Он напомнил о том, что и соперника Поветкина Бермейна Стиверна не самая чистая допинг-история.

– Я еще не слышал об этой ситуации. Это большая неожиданность для меня, – сказал Тищенко. – Не знаю, насколько это правда. У Стиверна тоже находили какие-то запрещенные препараты, и была положительная допинг-проба месяц назад. Тогда Поветкин сказал, что все равно будет драться. В любом случае. (Елена ГРИГОРЬЕВСКАЯ)

Поветкин провалил допинг-тест. Бой со Стиверном отменен. Что известно на данный момент

 

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КОММЕНТАРИИ (1)
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ЖБАН С ПРИПАЯННОЙ БАШКОЙ.

Я не понимаю, почему когда я пишу, что ПОВЕТКИНА ПОДСТАВИЛИ - МОИ КОММЕНТЫ УДАЛЯЮТ ???

14:50 17 декабря

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