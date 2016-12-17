12:07 17 декабря | БОКС — Профессиональный

Эдуард Безуглов: "Как можно было так подставить Поветкина?"

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Врач сборной России по футболу Эдуард Безуглов выразил недоумение по поводу ситуации, в которой оказался российский боксер Александр Поветкин. Его бой за титул временного чемпиона мира по версии WBC в супертяжелом весе с канадцем Бермейном Стиверном был отменен из-за обнаружения в допинг-пробе россиянина запрещенного вещества остарина.

– Колхоз был… Теперь зверинец… Как можно было так подставить Поветкина? – написал в своем твиттере Безуглов. – Это же жуткий непрофессионализм – провалить плановый допинг-контроль.

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https://twitter.com/adim81/status/810032817480548352

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Материалы сюжета: Россия. Допинговая проблема
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КОММЕНТАРИИ (3)
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pojarniy

Знает как обходить плановую проверку на допинг, умный, так возмись за дело. Пример Родченкова не учит? Будешь в говне по самое горло. Болтун, удивился.

14:08 17 декабря

fedor pavlovitsh

Как можно верить врагам российского спорта. ВАДА верит информатору Радченко, в отношении которого возбуждено уголовное дело,, а официальным властям нет. Поэтому и ВАДА мы не обязаны верить. Их позиция все в России очернить. Никаких предложений со стороны ВАДА по созданию более совершенной антидопинговой системы в России нет. Они выдают непроверенную информацию Радченко и второго информатора - Степановой как доказательства вины наших спортсменов. Нам необходимо реагировать на ложь и грязь, которой обливает наш спорт Макларен.

13:27 17 декабря

fedor pavlovitsh

ВАДА - МАФИЯ!!! Я им не верю. Они сами и подсунули Поветкину запрещенный препарат. Это продолжение дискредитации нашего спорта. Очень жаль. Честного спорта нет.

13:15 17 декабря

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