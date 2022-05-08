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Сегодня, 18:34

Бивол вышел на бой против Альвареса под флагом Кыргызстана

Иван Шитик
Корреспондент
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Российский боксер, чемпион мира WBA Super в полутяжелом весе Дмитрий Бивол вышел на бой против мексиканца Сауля «Канело» Альвареса без символики РФ.

Как информирует ESPN, во время выхода Бивола на ринг туннель подсвечивался в цветах флага Кыргызстана — в этой стране спортсмен родился и жил до переезда с родителями в РФ.

Уже на самом ринге анонсер представил Бивола как «боксера из Калифорнии» — по месту проживания в США.

При этом его соперник вышел на ринг с национальным флагом Мексики и был представлен как уроженец Гвадалахары.

Бивол победил Альвареса единогласным решением судей и защитил титул чемпиона.

Перед боем Вадим Корнилов, менеджер Бивола, рассказал, что руководство Всемирной боксерской ассоциации (WBA) запретило его подопечному выходить под флагом России.

Дмитрий Бивол
Сауль Альварес
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