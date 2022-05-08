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Сегодня, 21:27

Александр Шлеменко назвал фаворита боя Флойд Мейвезер — Дон Мур

Екатерина Звенигородская
,  
Александра Ланцетова
Читать «СЭ» в
Флойд Мейвезер-младший.
Фото Global Look Press

Российский боец MMA Александр Шлеменко в разговоре с корреспондентом «СЭ» поделился ожиданиями от предстоящего боя между Флойдом Мейвезером и Доном Мура в рамках боксерского турнира Global Titans в Дубае (ОАЭ).

«Я скажу так, наблюдая за Флойдом, он уже завершал карьеру, потом снова возобновлял. Он соглашается на интересные для него бои и в то же время удобные. Так что я думаю, если Флойд соглашается на бой, то он точно уверен в своей победе. У него же по статистике нет ни одного поражения, поэтому это тому свидетельство. Поэтому, хоть я и не знаю его соперника, если бы Флойд не был уверен в своей победе, он бы не согласился. Исходя из этого, гипотетически, я могу сказать, что Флойд выйдет победителем из этого боя», — сказал Шлеменко «СЭ».

У 45-летнего Мейвезера 50 побед (27 нокаутом) в 50 поединках в профессиональном боксе. У 42-летнего Мура 18 побед (12 нокаутом) и 1 ничья в профессиональной карьере.

14 мая Флойд Мейвезер проведет бой против Дона Мура на турнире Global Titans. РЕН ТВ и YouTube-канал «Ушатайка» покажут его в прямом эфире, начало трансляции — в 22.00 мск.

Бокс
Александр Шлеменко
Флойд Мейвезер-младший
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