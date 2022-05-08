Вице-президент УЕФА поздравил Бивола с победой над Саулем Альваресом

Вице-президент УЕФА, бывший глава Польского футбольного союза (PZPN) Збигнев Бонек поздравил чемпиона WBA в полутяжелом весе Дмитрия Бивола (20-0) с победой над абсолютным чемпионом мира во втором среднем весе Саулем «Канело» Альваресом (57-2).

«Победа Бивола над Альваресом не сенсация. Он всегда будет побеждать в этом весе, он просто лучше. А счет 115-113 показывает готовность жульничать, ничего больше», — написал Бонек в Twitter.

Бивол победил Альвареса единогласным решением судей (115-113, 115-113, 115-113) 8 мая на T-Mobile Arena в Парадайсе, США.