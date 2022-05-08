Бокс/ММА
Бокс - Профессиональный
Новости
Статьи Видео Фото Все материалы
Главная
Бокс/ММА
Профессиональный

Сегодня, 18:32

Вице-президент УЕФА поздравил Бивола с победой над Саулем Альваресом

Давид Хачатрян
Читать «СЭ» в

Вице-президент УЕФА, бывший глава Польского футбольного союза (PZPN) Збигнев Бонек поздравил чемпиона WBA в полутяжелом весе Дмитрия Бивола (20-0) с победой над абсолютным чемпионом мира во втором среднем весе Саулем «Канело» Альваресом (57-2).

«Победа Бивола над Альваресом не сенсация. Он всегда будет побеждать в этом весе, он просто лучше. А счет 115-113 показывает готовность жульничать, ничего больше», — написал Бонек в Twitter.

Бивол победил Альвареса единогласным решением судей (115-113, 115-113, 115-113) 8 мая на T-Mobile Arena в Парадайсе, США.

Дмитрий Бивол
Сауль Альварес
1
0
Читайте также
5 способов борьбы с целлюлитом в домашних условиях
Отец – молдаванин, мама – кореянка, родился в Киргизии, а жену выбрал в 16 лет. Кто такой Дмитрий Бивол, который уничтожил короля бокса Канело
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Бивол — об обращении к мексиканцам на испанском языке: «Нужно быть благодарным к людям, которые смотрели бой»

Бивол вышел на бой против Альвареса под флагом Кыргызстана
Реклама
Прогнозы на спорт
Канал Спорт-Экспресс на YouTube
Новости
RSS RSS
Все новости