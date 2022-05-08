Бивол поднялся на 3-ю строчку в рейтинге боксеров вне зависимости от категории

Чемпион WBA в полутяжелом весе Дмитрий Бивол (20-0) после победы над абсолютным чемпионом мира во втором среднем весе Саулем «Канело» Альваресом (57-2), поднялся с 17-го места в рейтинге боксеров вне зависимости от категории на портале статистики официальных боев BoxRec до 3-й строчки.

Возглавляет рейтинг чемпион WBC в супертяжелом весе Тайсон Фьюри (32-0). Вторую строчку занимает абсолютный чемпион мира во втором среднем весе Сауль «Канело» Альварес (57-2). На 4-м месте — чемпион IBF и WBA в среднем весе Геннадий Головкин (42-1), а на 5-м — чемпион WBO в полусреднем весе Теренс Кроуфорд (38-0).

Бивол победил Альвареса единогласным решением судей (115-113, 115-113, 115-113) 8 мая на T-Mobile Arena в Парадайсе, США.