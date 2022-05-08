Великая победа Бивола. Он сводил Альвареса в школу бокса

Дмитрий Бивол победил Сауля Альвареса единогласным решением судей, защитив титул чемпиона мира по версии WBA в полутяжелом весе.

Обычно российские боксеры в бою с топами проигрывают. Александр Поветкин проиграл Владимиру Кличко и Энтони Джошуа, Сергей Ковалев дважды проиграл Андре Уорду (пусть и спорно), а в 2019-м был нокаутирован Саулем Альваресом. А вот Дмитрий Бивол победил. Перед боем много говорили, что у Альвареса нереально выиграть по очкам — якобы судьи будут на его стороне, а переиграть Канело в боксе так, чтобы это было очевидно, практически невозможно. Но Бивол переиграл.

Вообще, Альварес собирался драться с Илунгой Макабу за титул WBC в первом тяжелом весе. Однако Макабу обязали провести поединок с обязательным претендентом Табисо Мчуну, и Канело переключился на другие задачи.

25 февраля было объявлено, что Канело подписал контракт на три боя с Matchroom Boxing на 160 миллионов долларов. Первым соперником Альвареса по этому контракту стал Бивол, чемпион WBA в полутяжелом весе. Это был второй заход Сауля в полутяжелый вес — как уже было сказано, в 2019-м он нокаутировал Сергея Ковалева. Несмотря на то, что Канело бился не в своем весе, он считался фаворитом: лучше защищается, тяжелее бьет, больше опыта и т.д. Да, Бивол до этого боя защитил титул 10 раз, но он никогда не участвовал в боях, за которыми смотрит весь мир. Альварес же участвует в них постоянно.

Первые два раунда Канело держал центр ринга и прессинговал. Бивол работал вторым номером. Альварес пристреливался. Казалось, что мексиканец взвинтит тем, раунд за раундом будет переламывать петербуржца (кстати, Дмитрия представили как боксера из Калифорнии). Однако получилось наоборот.

В конце третьего раунда Бивол хорошо попал левым боковым, после чего поджал противника к канатам. Четвертый раунд забрал и вовсе без вопросов. Пятый тоже. А потом и шестой. Дмитрий пробивал защиту Сауля раз за разом. Выбрасывал быстрые комбинации, отлично оборонялся. У Альвареса же ничего не получалось. Канело не был таким резким, как обычно, — видимо, сказался набор веса.

В седьмом раунде и далее Бивол продолжил водить Альвареса в школу бокса. Работал серийно, поджимал к канатам, отлично двигался, поджимал к канатам и постоянно ставил титулованного оппонента в тупик. Ковалев тоже выигрывал у Канело по очкам, но в конце концов проиграл нокаутом в 11-м раунде. Тут же было ясно, что ничего такого не произойдет: и Бивол без проблем довел дело до победы — даже 12-й раунд забрал.

Счет на судейских записках — 115-113, 115-113, 115-111 в пользу Бивола. Судьи могли бы отдать Дмитрию и больше раундов, ну да неважно — победа за ним. Возможно, главная победа в истории российского бокса.

«Спасибо всем, кто пришел сюда поболеть, спасибо мексиканским фанатам, — сказал Бивол в интервью после боя. — Я подтвердил, что я лучше, я буду держать пояс и дальше. Извини, Эдди Херн, что сорвал твои планы сделать бой Канело с GGG.

Если ты не веришь в себя, ты ничего не достигнешь. Я верил в себя, моя команда верила в меня. Верь в себя, и ты достигнешь всего. Я чувствовал его силу удара, посмотрите на мою руку, он отбил мне ее. У него хорошая сила, хорошая скорость. Может быть, его ошибка, что он выбрасывал только силовые удары, заряжался. А потом расслаблялся после них, выдыхался.

Потряс ли он меня? Он потряс мою руку, отбил ее, теперь не могу держать пояс. Я чувствовал в бою себя прекрасно, так, как никогда не чувствовал. Я наслаждался боем. Доставлял ли я ему неудобства в бою, расстраивал? Это у него спросите. Он хочет реванш? Нет проблем, давайте обсудим. Я просто хотел этот бой без всяких условий, а теперь я хочу условий. Что я доказал сегодня? Я доказал, что мои фаны не зря верили в меня. Спасибо всем странам и людям, кто смотрел этот бой и верил в меня".

Альварес предложил Биволу провести реванш. Дмитрий согласился. Ждем.