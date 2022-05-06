WBA запретила Биволу выходить на бой с Альваресом под флагом России

Вадим Корнилов, менеджер чемпиона мира по версии WBA в полутяжелом весе Дмитрия Бивола, рассказал, что руководство Всемирной боксерской ассоциации (WBA) запретило его подопечному выходить на бой против Сауля Альвареса под флагом России.

«Нам пришлось согласиться. Мы пока вынуждены играть по таким правилам», — приводит слова Корнилова Matchtv.ru.

Бой Бивола и Альвареса пройдет в ночь на 8 мая на T-Mobile Arena в Лас-Вегасе, Невада.