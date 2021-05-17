Рэпер Баста выпустил документальный фильм о боксе

Рэпер Баста (Василий Вакуленко) выпустил фильм о боксе, творчестве и предстоящем турнире Gazfight.

В нем приняли участие сам Баста, комик Нурлан Сабуров, рэпер MATRANG, боксеры Евгений Романов, Дмитрий Кудряшов, Владимир Мышев, тренер Андрей Бупас и многие другие.

Первый боксерский турнир промоутерской организации Басты состоится 21 мая. В рамках мероприятия на арену в баскетбольном центре «Химки» выйдут боксеры Евгений Романов и Дмитрий Кудряшов. Спортсмены будут бороться за титул чемпиона мира нового дивизиона по версии WBC. Они станут первыми боксерами, которые выступят в весовой категории Bridgerweight — до 101,6 кг.

Фильм можно посмотреть здесь.

Телеканал РЕН ТВ в прямом эфире покажет лучшие поединки этого турнира.