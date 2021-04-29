Новоселов поделился ожиданиями от боя Кудряшова и Романова на турнире Басты

Самбист и боец ММА Максим Новоселов рассказал об ожиданиях от боя Дмитрия Кудряшова и Евгения Романова на турнире рэпера Басты.

«Это поединок неоднозначных боксеров. Оба они будут в новой для себя категории биться, у Дмитрия опыта больше, он достаточно давно выступает, хотя оба боксера одного возраста. Дмитрия знаю хорошо, общаемся, дружим, периодически тренируемся вместе. Я, конечно, буду болеть и переживать за него. Бой будет интересный, тем более в новой категории», — цитирует Новоселова РЕН ТВ.

Бой российских боксеров пройдет 21 мая в баскетбольном центре «Химки». Ивент организовывает боксерский промоушен популярного рэпера Басты (Василий Вакуленко) GAZFIGHT.