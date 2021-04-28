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Кудряшов показал, как готовится к бою против Романова

18:06
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Российский боксер Дмитрий Кудряшов опубликовал в Instagram видео, на котором запечатлена его тренировка перед боем с Евгением Романовым, который состоится 21 мая.

Турнир, на котором выступят спортсмены, организовывает промоутерская компания популярного рэпера Басты (Василий Вакуленко).

Публикация от Дмитрии? Кудряшов (@dmitry__kudryashov)

Дмитрий Кудряшов и Евгений Романов станут первыми боксерами, которые выступят в весовой категории Bridgerweight.

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