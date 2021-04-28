Кудряшов показал, как готовится к бою против Романова

Российский боксер Дмитрий Кудряшов опубликовал в Instagram видео, на котором запечатлена его тренировка перед боем с Евгением Романовым, который состоится 21 мая.

Турнир, на котором выступят спортсмены, организовывает промоутерская компания популярного рэпера Басты (Василий Вакуленко).

Дмитрий Кудряшов и Евгений Романов станут первыми боксерами, которые выступят в весовой категории Bridgerweight.