Кудряшов показал, как готовится к бою против Романова
18:06
Российский боксер Дмитрий Кудряшов опубликовал в Instagram видео, на котором запечатлена его тренировка перед боем с Евгением Романовым, который состоится 21 мая.
Турнир, на котором выступят спортсмены, организовывает промоутерская компания популярного рэпера Басты (Василий Вакуленко).
Дмитрий Кудряшов и Евгений Романов станут первыми боксерами, которые выступят в весовой категории Bridgerweight.
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