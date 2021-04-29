Дрозд оценил готовность Кудряшова и Романова к бою в новой весовой категории

Российский боксер Григорий Дрозд поделился мнением о поединке Дмитрия Кудряшова и Евгения Романова на турнире Gazfight.

«Сильные стороны — это опыт. Романов хороший любитель с отличным ударом, за его плечами большое количество боев, он в любом раунде может ударить. Кудряшов тоже опытный, одно из главных его качеств — нокаутирующий удар.

Если говорить о недостатках. Мы видели последние поединки Дмитрия. Неполная функциональная готовность, присутствовали нехорошие моменты в передвижении, технические недоработки. Примерно то же самое можно сказать про Евгения Романова, он функционально не всегда бывает готов. Но ребята очень зрелищные с точки зрения бокса. Зрителям очень нравится откровенный бокс с первого раунда, думаю, что это будет захватывающий поединок», - приводит слова Дрозда РЕН ТВ.

Бой Кудряшова с Романовым в новой весовой категории бриджервейт (до 101,6 кг) станет главным событием турнира Gazfight, который состоится 21 мая в Баскетбольном Центре «Химки». Событие будет организовано промоутерской компанией рэпера Басты.