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Дрозд оценил готовность Кудряшова и Романова к бою в новой весовой категории

19:57
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Российский боксер Григорий Дрозд поделился мнением о поединке Дмитрия Кудряшова и Евгения Романова на турнире Gazfight.

«Сильные стороны — это опыт. Романов хороший любитель с отличным ударом, за его плечами большое количество боев, он в любом раунде может ударить. Кудряшов тоже опытный, одно из главных его качеств — нокаутирующий удар.

Если говорить о недостатках. Мы видели последние поединки Дмитрия. Неполная функциональная готовность, присутствовали нехорошие моменты в передвижении, технические недоработки. Примерно то же самое можно сказать про Евгения Романова, он функционально не всегда бывает готов. Но ребята очень зрелищные с точки зрения бокса. Зрителям очень нравится откровенный бокс с первого раунда, думаю, что это будет захватывающий поединок», - приводит слова Дрозда РЕН ТВ.

Бой Кудряшова с Романовым в новой весовой категории бриджервейт (до 101,6 кг) станет главным событием турнира Gazfight, который состоится 21 мая в Баскетбольном Центре «Химки». Событие будет организовано промоутерской компанией рэпера Басты.

Дополнительная информация:

https://ren.tv/news/sport/829036-grigorii-drozd-otsenil-znachimost-boia-kudriashova-i-romanova

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