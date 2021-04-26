Боксер-профессионал, выступающий в тяжелом весе, заслуженный мастер спорта России Сергей Кузьмин поделился своими ожиданиями от боя Дмитрия Кудряшова и Евгения Романова. Поединок Кудряшов — Романов станет уникальным, впервые в нашей стране пройдет в весовой категории Bridgerweight (бриджвейт).

«Я считаю, что эта весовая категория — промежуточная между тяжелым и супертяжелым весом. Потому что у некоторых бойцов разница в весе достигает 25-35 кг, и, я думаю, это существенно сказывается на поединке. Думаю, максимум должно 10-15 кг перевеса быть. И эта весовая категория дает возможность бойцам показать себя, бороться за новый пояс.

С Романовым мы были вместе с российской сборной по боксу, готовились, выступали, помогали друг другу. Хороший боец, обученный, техничный. Кудряшов, когда я перешел в профессионалы, он уже о себе громко заявил, много нокаутов у него было, очень жесткий, крепкий боец. Думаю, будет бескомпромиссное противостояние», — сказал Кузьмин в интервью РЕН ТВ.

Поединок проведет промоутерская организация рэпера Басты (Василий Вакуленко) GAZFIGHT.