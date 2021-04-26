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Кудряшов оценил свое самочувствие перед боем с Романовым

16:05
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Российский боксер Дмитрий Кудряшов рассказал о своем самочувствии перед боем с Евгением Романовым на турнире Gazfight в новой весовой категории бриджервейт (до 101,6 кг).

«Я больше года не был на ринге, но я не один такой. Много ребят, которые в связи со сложившейся ситуацией испытывали трудности в проведении боев. Тот же Дмитрий Бивол давно не был на ринге. Здесь будет решающим спарринговый этап, чем плотнее и больше раундов я сейчас пройду, тем лучше будет для меня. Я соскучился, по-настоящему хочу драться. Этот этап будет в удовольствие, спарринги тяжелое дело, но они будут приносить только радость», - приводит слова Кудряшова РЕН ТВ.

Бой Кудряшова с Романовым станет главным событием турнира Gazfight, который состоится 21 мая в Баскетбольном Центре «Химки». Событие будет организовано промоутерской компанией рэпера Басты.

Дополнительная информация:

https://ren.tv/news/sport/827712-otkroveniia-kuvaldy-bokser-kudriashov-rasskazal-ob-uiazvimosti-romanova

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