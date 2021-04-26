Блогер Тарасов поделился ожиданиями от боя Кудряшова и Романова

Блогер и боец ММА Артем Тарасов поделился ожиданиями от поединка россиян Дмитрия Кудряшова и Евгения Романова.

«Дмитрия Кудряшова я знаю очень хорошо, это мой товарищ, мы часто пересекаемся на разных мероприятиях, он, бывало, удивлял — вырубал очень часто в первых раундах. Он может всегда сделать нежданчик, бывало и проигрывал, но все равно у него много титулов, он чемпион мира. Очень много боев было.

Я буду болеть за своего товарища Диму Кудряшова, пожелаю сопернику не получить травм. Диме желаю победы», — цитирует Тарасова сайт «РЕН ТВ».

Бой Кудряшов — Романов станет главным событием турнира Gazfight, который состоится 21 мая в Баскетбольном Центре «Химки». Встреча пройдет в новой весовой категории — бриджвейт (до 101,6 кг). Событие будет организовано промоутерской компанией рэпера Басты.