Беспутин высказался о бое Кудряшова и Романова
Непобежденный российский профессиональный боксер Александр Беспутин поделился своими ожиданиями от поединка Дмитрия Кудряшова и Евгения Романова.
— С обоими боксерами я знаком, с Димой познакомились, когда он был боксером-профессионалом, с Женей мы еще в любителях вместе боксировали, на турниры ездили, в одной сборной были. Можно сказать, что он меня застал там. Для России это интересный очень бой, тем более это новая весовая категория, ждем зрелище. Ждем интересный бой, — рассказал Беспутин в интервью РЕН ТВ.
— За кого будете болеть?
— Оба классные парни, оба наши россияне. Пусть победит сильнейший, обоим ребятам желаю только удачи, победы, без травм, здоровья.
— Расскажите, пожалуйста, о каждом из спортсменов, каковы их слабые и сильные стороны?
— Дима Кудряшов — бьющий парень, с хорошим крепким ударом, не зря его назвали Кувалда. Женя Романов техничный боксер, в любителях он был чемпионом России, в профессионалах у него какие-то регалии есть. Он обученный боксер, удар у него не слабый, серьезный. В этом весе у всех серьезные удары, каждый может изменить вектор побед.
Бой этих топовых российских боксеров пройдет 21 мая в баскетбольном центре «Химки». Ивент организовывает боксерский промоушен популярного рэпера Басты (Василий Вакуленко) GAZFIGHT.
Дополнительная информация:
https://ren.tv/news/sport/828556-nepobezhdennyi-bokser-besputin-vyskazalsia-o-boe-kudriashova-i-romanova
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