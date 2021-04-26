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Кудряшов рассказал о главном недостатке Романова перед поединком в новой весовой категории

16:35
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Российский боксер Дмитрий Кудряшов поделился мнением о своем сопернике Евгении Романове перед боем на турнире Gazfight.

«Как эксперт я многое рассказать могу, но думаю, что это будет неправильно делать в данном контексте. Он хороший боксер-любитель с хорошей любительской школой, с большим бэкграундом в любителях, это делает его непростым соперником.

В то же время он читаем. Как он поведет себя в этом бою, мне, в принципе, понятно, это мое преимущество, я знаю, что он будет делать. Да, он много лет делал одно и то же, сейчас научиться чему-то новому уже не представляется возможным, я знаю его, я знаю, что он будет делать, это преимущество», - цитирует Кудряшова РЕН ТВ.

Бой Кудряшова с Романовым в новой весовой категории бриджервейт (до 101,6 кг) станет главным событием турнира Gazfight, который состоится 21 мая в Баскетбольном Центре «Химки». Событие будет организовано промоутерской компанией рэпера Басты.

Дополнительная информация:

https://ren.tv/news/sport/827712-otkroveniia-kuvaldy-bokser-kudriashov-rasskazal-ob-uiazvimosti-romanova

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