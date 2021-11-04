Россияне Садома и Закиров завоевали бронзовые медали на чемпионате мира по боксу, Мусаев вышел в финал
4 ноября, 23:09
Российский боксер Ахтем Закиров завоевал бронзу чемпионата мира. В полуфинале в весовой категории до 51 кг россиянин уступил американцу Роско Хиллу.
Другой российский боксер — Савелий Садома завоевал бронзовую медаль в весовой категории до 80 кг. В полуфинале он проиграл белорусскому спортсмену Алексею Алферову.
А россиянин Вадим Мусаев вышел в финал чемпионата мира в весовой категории до 71 кг. В полуфинале он победил Албана Бекири из Албании. В финале Мусаев встретится с победителем боя между украинцем Юрием Захарьевым и Сарханом Алиевым из Азербайджана.
Чемпионат мира по боксу проходит в Белграде (Сербия). Соревнования завершатся 7 ноября.
Читайте также
Последний приезд «Спартака» в Англию — боль: получили крупнейшее поражение в истории, Ловрен даже не запомнил счет
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю