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Россияне Садома и Закиров завоевали бронзовые медали на чемпионате мира по боксу, Мусаев вышел в финал

4 ноября, 23:09
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Российский боксер Ахтем Закиров завоевал бронзу чемпионата мира. В полуфинале в весовой категории до 51 кг россиянин уступил американцу Роско Хиллу.

Другой российский боксер — Савелий Садома завоевал бронзовую медаль в весовой категории до 80 кг. В полуфинале он проиграл белорусскому спортсмену Алексею Алферову.

А россиянин Вадим Мусаев вышел в финал чемпионата мира в весовой категории до 71 кг. В полуфинале он победил Албана Бекири из Албании. В финале Мусаев встретится с победителем боя между украинцем Юрием Захарьевым и Сарханом Алиевым из Азербайджана.

Чемпионат мира по боксу проходит в Белграде (Сербия). Соревнования завершатся 7 ноября.

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Екатерина Савостина все материалы автора
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