Россияне Бижамов и Петровский вышли в финал чемпионата мира по боксу
18:40
Российские боксеры Джамбулат Бижамов и Марк Петровский пробились в финал чемпионата мира.
20-летний Бижамов в весовой категории до 75 кг победил Вирапона Йонгйохо из Таиланда. В финале ему будет противостоять кубинец Йоэнлис Эрнандес Мартинес.
22-летний Петровский выступает в категории до 92 кг. В полуфинале он победил Найджела Пола (Тринидад и Тобаго). В финале его соперником будет армянин Давид Чалоян.
Чемпионат мира по боксу проходит в Белграде (Сербия). Соревнования завершатся 7 ноября.
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