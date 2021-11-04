Россияне Бижамов и Петровский вышли в финал чемпионата мира по боксу

Российские боксеры Джамбулат Бижамов и Марк Петровский пробились в финал чемпионата мира.

20-летний Бижамов в весовой категории до 75 кг победил Вирапона Йонгйохо из Таиланда. В финале ему будет противостоять кубинец Йоэнлис Эрнандес Мартинес.

22-летний Петровский выступает в категории до 92 кг. В полуфинале он победил Найджела Пола (Тринидад и Тобаго). В финале его соперником будет армянин Давид Чалоян.

Чемпионат мира по боксу проходит в Белграде (Сербия). Соревнования завершатся 7 ноября.