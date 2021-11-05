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Сыну Кадырова вручили чемпионский пояс за победу в любительском бое. Ринг-анонсер назвал его Мохаммедом Али

12:47
Эли Кадыров.
Эли Кадыров.
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Эли Кадыров, сын главы Чеченской Республики Рамзана Кадырова, одержал победу над Хетагом Хаткаровым в показательном поединке по правилам любительского бокса в рамках турнира «Время легенд».

В третьем раунде судья остановил бой, присудив победу Эли Кадырову.

Сын главы Чеченской Республики получил чемпионский пояс, который не вручается в любительском боксе. Также ринг-анонсер назвал его Мохаммедом Али.

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