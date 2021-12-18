Перед началом боя Бетербиева с Брауном был включен гимн СССР вместо российского

Перед началом боя за титулы чемпиона мира WBC и IBF между российским боксером Артуром Бетербиевым и американцем Маркусом Брауном организаторы по ошибке включили гимн СССР.

Поединок прошел в канадском Монреале в ночь на 18 декабря на арене Bell Centre.

36-летний Бетербиев победил нокаутом 31-летнего Брауна в 9-м раунде.

На счету Бетербиева в боксе 17 побед в 17 поединках. У Брауна — 24 победы и 2 поражения.