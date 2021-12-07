Владимир Мышев завершил боксерскую карьеру из-за болезни Бехтерева

Российский боксер Владимир Мышев объявил о завершении карьеры после победы над Иваном Петровым единогласным решением судей на турнире «Ударная десятка» в Москве. Причина такого решения — проблемы со здоровьем.

«Это был мой последний бой, я завершаю карьеру, — сказал Мышев после боя. — Я долго не боксировал, потому что два года назад я лежал в больнице и мне поставили диагноз «анкилозирующий спондилоартрит» [болезнь Бехтерева]. Все это время я ждал возможности подраться за титул, тренировался, как физкультурник три-четыре раза в неделю, бил по 15 секунд лапы, чтобы все думали, что я еще в форме».

На счету 23-летнего Мышева 12 побед в 12-ти поединках. На кону поединка с Петровым стоял пояс чемпиона WBC Youth Intercontinental в первом полусреднем весе.